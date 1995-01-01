NHL.cz na Facebooku

NHL

Další bizarní zranění. Luostarinen se popálil na grilovačce

20. listopadu 9:15

Jakub Ťoupek

Florida se potýká s četnými zraněními. Týmu chybí například největší hvězdy Aleksander Barkov nebo Matthew Tkachuk, dál také Tomáš Nosek nebo Dmitrij Kulikov. Nyní se na seznam zraněných zapsal i další Fin Eetu Luostarinen. To, jak si ale přivodil zranění, je opět záhadou.

Po bláznivém zranění Jacka Hughese přišly ze zámoří další zprávy o neobvyklém způsobu odchodu na seznam zraněných. Trenér dvojnásobných šampionů Stanley Cupu Paul Maurice oznámil, že sedmadvacetiletý finský útočník Eetu Luostarinen utrpěl popáleniny při grilování. 

Bližší podrobnosti zatím zástupci Panthers neposkytli, a tak není jasné, jak dlouho bude Luostarinen chybět. Zatím ho tým zařadil na seznam zraněných na týdenní bázi. „Nemáme s tím moc zkušeností. Až se vrátí a bude si moc bez problémů obléknout výstroj, půjdeme na to,“ řekl Maurice.

Finský křídelník se při dlouhodobých absencích tahounů Matthewa Tkachuka a Aleksandera Barkova stal jedním ze stěžejních hráčů Floridy. V minulé sezóně posbíral v 80 zápasech jen 24 bodů, ale aktuální ročník jede v solidním tempu. V posledních utkáních nastupoval v prvním útoku a za 11 duelů nasbíral 10 bodů.

Obhájci Stanley Cupu se potýkají od začátku sezóny s velkou marodkou. Ta se rozrostla nejen o Luostarinena, ale mimo bude kvůli zranění ruky i útočník Cole Schwindt. Ten se v zápase proti Vancouveru srazil s brankářem a musí na operaci. Chybět by tak měl v rozmezí dvou až tří měsíců.

Panthers očekávají, že si debut v NHL připíše Jack Devine. Mladý útočník byl členem dvou vítězných týmů NCAA a po 13 utkáních na farmě, ve kterých získal 12 bodů, jej čeká první start v nejlepší hokejové lize světa. Američana si Panthers vybrali na draftu v roce 2022 na 221. místě.

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Češi a Slováci: Gudas si otevřel střelecký účet! Trefil se i Tomášek

20. listopadu 7:13

Washington si zastřílel proti Edmontonu! Minnesota po nájezdech zdolala Carolinu

20. listopadu 6:54

Další první kolo Bostonu spáleno, Beechera si z waiveru stáhlo Calgary

19. listopadu 19:04

Brankáři v kleci i na střídačce? Komplet Češi! Poprvé v dějinách NHL, slavili Dostál s Mrázkem

19. listopadu 16:00

nhl.cz doporučuje

400! Pastrňák pokořil střelecký milník

12. listopadu 2:50

Trombóza. Co vlastně hrozí Jiřímu Kulichovi a jak dlouho může být mimo?

11. listopadu 10:01

Devátá stovka. Ovečkin zpomalil, ale góly dává pořád

6. listopadu 10:31

Pittsburgh: Nenápadný muž v pozadí šokujícího lídra

31. října 11:30

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.