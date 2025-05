Další blamáž Toronta se nekoná. Berube pochválil největšího lídra

Když David Perron sedm minut před třetí sirénou srovnal nahozením zpoza brankové čáry na 2:2, záběr na Craiga Berubeho byl výmluvný. Skloněná hlava, hluboká deprese. Možná strach. Ta statistika je děsivá. Toronto v důležitých zápasech hoří jako papír.

Podobně jsou na tom ostatní hráči v týmu. V utkáních, kdy mohli Maple Leafs ukončit sérii play off, se tahle parta bortí. Proti Ottawě vedla už 3:0, dva mečboly promrhala. „Spousta pochybností, které resultovaly v návrat Senators do série a šestý zápas,“ psali v zámoří.

V šestém duelu favorit relativně rychle vedl 2:0, ale nakonec z toho bylo zase drama. Naštěstí Max Pacioretty poslal hosty po vyrovnání v závěru rychle znovu do vedení. Craig Berube coby známý tvrďák není zvyklý prohrávat. A mohl si ulevit.

Toronto hrálo s Ottawou play off pětkrát a zůstalo neporaženo.

William Nylander, který málem kvůli administrativní chybě nemusel do utkání nastoupit, zaznamenal tři body (2+1). Auston Matthews otevíral skóre a vyhrál 16 z 22 vhazování. Mitch Marner zapsal nahrávku, pětkrát trefil soupeře tělem a byl důležitou postavou při hře v oslabení. Chvála se hrne i na Johna Tavarese.

Bylo by to tak, i kdyby mělo Toronto dejme tomu v prodloužení smůlu?

To už nezjistíme. Lídři jsou velebeni. Dělali přesně to, co dělat měli. „Celkově vzato to byl dobrý zápas od každého,“ chválil Berube, načež upřesnil, kdo se mu líbil nejvíc.

„Myslím, že kapitán ukázal všem cestu. Pracovní morálka. Bojovnost. Po celý zápas. Neviděl jsem ho mockrát prohrát buly. Tam to začíná. Těžká, fyzická práce. Obsáhl všechny pasáže hry,“ řekl devětapadesátiletý kouč na adresu Matthewse.

Loni vypadlo Toronto v prodloužení sedmého utkání s Bostonem gólem Davida Pastrňáka. S Medvědy hrálo první kolo také v letech 2018 a 19. Vždy neúspěšně. Od roku 2004 jde o druhý postup Javorových listů do druhého kola. Naposledy předloni to vyšlo v parádní sérii přes Tampu.

Mimochodem, po ní přišel výpadek s Floridou.

Právě Panteři čekají Toronto za pár dnů jako další výzva.

