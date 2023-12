Tento týden není pro české hokejisty v NHL zrovna příznivý. Jakub Vrána skončil mezi nechtěnými, St. Louis už s ním nepočítá. Boston zase nějakou dobu nepočítal s Jakubem Zbořilem, kterého nejistota přestala bavit a chce pryč.

Když byl Zbořil oficiálně umístěn na waiver listinu, značilo to, že je s ním klub nespokojený a dál s ním nepočítá, případně, že se chystá rušení smlouvy.

Tohle je ale případ, který se vymyká. Vše je trochu jinak.

„Bylo mi řečeno, že Bruins vyhověli jeho prosbě o to, aby zjistil, jestli by o něj nějaký jiný klub měl zájem. Neruší mu kontrakt, ani se nevrací do Evropy,“ objasnil situaci Frank Seravalli z Daily Faceoff.

Zbořil, který byl v roce 2015 draftován jako 13. hráč v celkovém pořadí. Netrvalo to dlouho a podepsal tříletou vstupní smlouvu a v sezoně 2018/19 debutoval v NHL. Následně strávil nějaký čas v nižší soutěži v dresu Providence Bruins v AHL.

V současné době je Zbořil ve druhém roce dvouleté smlouvy s platem 1,137 milionů dolarů. Jakmile smlouva vyprší, stane se nechráněným volným hráčem.

Součástí Zbořilovy cesty bylo také zapůjčení do Komety Brno v září 2020, kdy se v zámoří nehrálo kvůli pandemii COVID-19.

Zdá se však, že není spokojen s tím, kde se v organizaci momentálně nachází. Není se čemu divit, v této sezoně ještě v NHL nehrál, starty sbíral jen na farmě. Je pravděpodobné, že Bruins nejprve zkoumali možnost výměny. Waiver listina je nyní poslední možností, jak ho v podstatě zkusit dát pryč zadarmo.

Draft 2015 by tak skončil velmi neslavně. Pokud by byl Zbořil opravdu stažen waivers, zůstal by Jake DeBrusk jediným zbývajícím hráčem z trojice prvních výběrů Bruins v roce 2015.

Šestadvacetiletý obránce sice od svého debutu v NHL v listopadu 2018 odehrál za Bruins 76 zápasů, ale nedaří se mu zajistit si stabilní roli, která by přesahovala roli sedmého obránce Bostonu. Během svého působení si připsal jeden gól a 15 asistencí v 76 zápasech.

