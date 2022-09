Další Čech na scéně? Klapka zaujal v Calgary

Svou cestu do NHL má zatím Adam Klapka jako ze snu. Calgary si ho jako nedraftovaného vytáhlo z Liberce a do nejlepší ligy světa to nemá vůbec daleko. Ba naopak. Celá organizace Flames září z tohoto podpisu spokojeností. A to včetně náročného kouče Darryla Suttera.

Ten totiž označil dvaadvacetiletého borce jako nejlepšího hráče z kempu nováčků. Když pak přijel Klapka na opravdový kemp, zaujal v tréninkovém utkání parádní kličkou a nejhezčím gólem zápasu. A ani v přípravných zápasech na nic nečekal.

První zápas, první bitka. V druhém zápase zase zaujal akcí, když prosvištěl kolem Vinceho Dunna a připravil pro své spoluhráče jednu z mála tutovek, které Flames měli.

„Na kempu nováčků vyčníval,“ potvrdil i asistent trenéra Kirk Muller. „A to nejen tím, jak je velký, ale hlavně schopností udržet puk, vytvořit akci. A taky střílí pořádné pumelice. Ještě to není úplně ono, na severoamerický hokej si musí zvyknout, ale potenciál má velký.“

Bude zajímavé sledovat, kam až se v klubové hierarchii v průběhu tréninkového kempu vyšplhá, nicméně vypadá to spíše na působení na farmě. Alespoň tenhle rok. Kdyby Calgary bylo týmem ze středu tabulky a na úspěch by moc nepomýšlelo, šanci by třeba dostal, avšak Flames potřebují výsledky hned.

Pokud by ale někdy potřebovali bijce, který je zároveň velmi šikovný, sáhnout by měli právě po Klapkovi. „Chtěl bych hrát tvrdě, rvát se před brankou, být agresivní a chránit spoluhráče. Mé tělo je pro to jako dělané,“ dodal spokojeně sám Klapka.

A jak jsme zmínili, nijak se nezdráhal a z první šlamastiky neutekl. V neděli v přípravném zápase proti Vancouveru si to totiž naplno rozdal s dalším tvrďákem Vincentem Arseneauem.

„Nečekal jsem to, ale zeptal se mě, jestli do toho jdu. Nejsem ten typ, co by řekl ne, protože bych se pak cítil blbě,“ usmál se. „Udělal jsem ale pár chyb, na tom je potřeba zapracovat. Byla to tady má první bitka, doufám, že ne poslední.“

