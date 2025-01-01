Další centr na odpis? Bruins ho prý chtějí poslat pryč co nejdřív

11. srpna 12:00David Zlomek
Casey Mittelstadt ještě ani pořádně nezakořenil v Bostonu a už se v zákulisí NHL mluví o jeho dalším stěhování. Podle informací z několika zdrojů portálu RG si Bruins útočníka přivedli z Colorada spíš jako přechodné řešení než jako dlouhodobou posilu.
„Nevím, kolik fám už kolem něj koluje, ale slyším o tom, že by [Casey] Mittelstadt mohl být znovu na odchodu, už od doby, než Bruins skončili sezonu,“ uvedl anonymní funkcionář pro RG.
Boston si zatím šestadvacetiletého centra nechal spíš proto, že na stole nebyla ta pravá nabídka. Mittelstadt, dřívější velký příslib a jedenáctka draftu 2017, jde do druhého roku tříleté smlouvy na 17,25 milionu dolarů. V Coloradu nenaplnil očekávání, a tak ho Avalanche poslali dál. V novém působišti zatím předvedl jen čtyři góly v 18 zápasech, což zrovna nevolá po neprodejném statusu.
Podle lidí z ligy jsou kluby připravené Bruins oslovit, jakmile ucítí příležitost. „Hodně týmů čeká, že ho Boston vymění. Otázka je, kde je jeho hodnota právě teď. Možná dostane šanci, aby si ji zvedl. A pokud Bruins budou příští uzávěrku mimo hru, mohou ho proměnit v draftovou volbu nebo mladého hráče,“ dodává zdroj.
Mittelstadt nemá žádnou ochranu před trejdem, takže Boston může jednat kdykoli. To by mohlo hrát roli hlavně u klubů, které brzy v sezoně zasáhnou zranění. Cena? Těžko odhadovat, ale v nouzi může někdo přeplatit. Jenže jeho plat 5,75 milionu dolarů na další dvě sezony není zanedbatelný a Bruins si těžko nechají část mzdy na krku, pokud nepůjde o opravdu výjimečnou nabídku.
Existuje i druhý scénář. Pokud by Mittelstadt vyletěl už na startu sezony, mohl by se stát pojistkou pro případ, že Pavel Zacha nebo Elias Lindholm znovu nenajdou formu. Kdyby ale oba centři potvrdili očekávání, dobrý start by jen zvedl jeho cenu a otevřel cestu k výměně za maximum. Pro hráče i klub by to mohla být ideální dohoda.
