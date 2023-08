Další destinace: Buffalo. Vrátí se Kane na konec kariéry domů?

Stále je uváděn jako hráč, jehož smlouva byla mezi hráči bez smlouvy nejhodnotnější. Do této kategorie Patrick Kane stále patří, ani v půlce srpna totiž nenašel nový klub. Jeden se však nabízí, Kane by se mohl vrátit domů.

Patrick Kane zůstává největším jménem, které je na letním trhu s volnými hráči stále k dispozici. Šikovný Američan se narodil a vyrostl v Buffalu, což je jeden faktor, proč by se mohl připojit k Sabres. Ten druhý je, že tam roste velmi zajímavý tým.

Čtyřiatřicetiletý útočník se zotavuje z operce kyčle a očekává se, že bude připraven vrátit se do hry až v prosinci. Jeho agent naznačil, že do té doby bude zvažovat nabídky jen od potenciálních uchazečů o Stanley Cup.

Mezi ty sice Sabres dosud nepatří, nicméně i tak se zámořím začíná tato spekulace šířit. Podpořil ji i Stephen Whyno z agentury Associated Press, ke kterému se donesly podobné informace. Po letech přestavby je to tým na vzestupu s pevným jádrem mladých talentů, kterému by hráč s jeho zkušenostmi mohl prospět.

Ve svých 34 letech má Kane spoustu zkušeností a získal téměř všechna ocenění, která se v NHL dají získat. Mohl by pomoci mnoha mladým útočníkům Sabres přizpůsobit se náročné lize. Ostatně, i s tím má zkušenosti. Stačí vzpomenout, jak pomohl vychovat Alexe DeBrincata či Artěmiho Panarina.

Nicméně zapomínat by se nemělo ani na faktor domova. Jistě, Kane chce ještě zabojovat o týmový úspěch, ale doma má už tři prsteny pro vítěze. Motivace u něj tedy asi nebude taková, jako kdyby Pohár nikdy nevyhrál.

Kane navíc vyrůstal jako fanoušek Sabres a mnoho hráčů má sen si jednou zahrát za svůj oblíbený tým. Pokud má Kane touhu vrátit se domů a dokončit tam kariéru, Sabres by se měli této šance chopit.

Buffalo se ani nemusí starat o platový strop, Kane by tedy nemusel být nucen dávat žádnou slevu, takže smlouva na jeden rok na zhruba 6 milionů dolarů by dávala smysl.

