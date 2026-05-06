Další dominantní vítězství! Carolina nejlepším týmem Východní konference

30. května 6:45

Jan Šlapáček

Vegas Golden Knights ve finálové sérii doplní Carolina Hurricanes, která zvládla páté utkání proti Montrealu a po skvělém výkonu vyhrála jednoznačně 6:1.

Carolina si v předešlém utkání dokázala vybojovat postupové mečboly, čehož okamžitě využila a velmi rázně ukončila sérii s Montrealem před vlastními fanoušky.

Hurricanes znovu zažili skvělý vstup do utkání, když v první třetině skórovali hned třikrát a vypracovali si takové vedení, které jim dodalo další pořádnou dávku sebevědomí. Definitivně rozhodnuto bylo po druhých dvaceti minutách, v nichž Carolina přidala další dva góly.

Závěrečná třetina byla vyrovnaná a Montreal se v ní dočkal čestného gólu, když se trefil Cole Caufield. V závěru ještě Canadiens zkoušeli hru bez brankáře, využil toho ale pouze Seth Jarvis, jenž upravil výsledek na konečných 6:1.

Carolina ve finále vyzve Vegas. První zápas se bude hrát v noci na středu.

Carolina Hurricanes - Montreal Canadiens
6:1 (3:0, 2:0, 1:1)
Konečný stav série: 4:1

Branky a nahrávky
10. Hall (Stankoven, Blake), 16. Stankoven (Hall, Nikišin), 17. Robinson (W. Carrier), 28. Blake (Hall, Stankoven), 39. Gostisbehere (Jarvis, Ehlers), 57. Jarvis (Sebastian Aho, Svečnikov) – 51. Caufield (L. Hutson).

Statistika
Střely na bránu: 29 – 24 | Přesilová hra: 1/5 – 1/5 | Trestné minuty: 10 – 10

Kdo se postavil do brankoviště?
Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků, 1 OG, úspěšnost 95,8 %, odchytal 60:00
Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 58:22

Česká a slovenská stopa
Jakub Dobeš (MTL) – 23 zákroků, 5 OG, úspěšnost 82,1 %, odchytal 58:22
Juraj Slafkovský (MTL) – 0+0, -2 účast, 1 střela na bránu, TM 0, čas na ledě 18:05

Tři hvězdy utkání
1. Logan Stankoven (CAR) - 1+2
2. Mark Jankowski (CAR) - 0+0
3. Frederik Andersen (CAR) – 23 zákroků

