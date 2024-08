Další Hollandova bota! Za současnou situaci prý může on

Je to obrovský průšvih. Edmontonu mohou odejít dva výborní mladí hráči v podobě Philipa Broberga a Dylana Hollowaye, a to skrze nabídkovou listinu, kterou podalo St. Louis. Náplast v podobě draftů by tuhle ránu určitě nezahojila. Vedení Oilers údajně před časem tlačilo na Kena Hollanda, aby zajistil brzké prodloužení smluv, což se očividně nepovedlo.

V nedávné diskusi na serveru Oilers Now Bob Stauffer odhalil, že zákulisní jednání v organizaci naznačovala, že jednání o smlouvách s obráncem Philipem Brobergem a útočníkem Dylanem Hollowayem byla na stole dlouho předtím, než oba v úterý podepsali nabídkové listiny. Byl to právě bývalý generální manažer, kdo se na to prý vykašlal.

Podle Stauffera dalo vyšší vedení pokyn tehdejšímu generálnímu manažerovi Kenu Hollandovi, aby zajistil prodloužení smluv obou hráčů mnohem dříve, než se jejich kontrakty staly naléhavým problémem. To se mu nepodařilo a Stauffer naznačil, že to mohlo hrát roli v tom, že Holland už nemá v organizaci místo.

Stauffer prozradil, že již v prosinci a lednu dostal Holland pokyny z nejvyšších pater organizace Oilers, aby zajistil uzavření smluv s oběma chráněnými volnými hráči. Organizace chtěla, aby tato prodloužení byla podepsána s hráči, kteří jsou v nižších soutěžích anebo se potýkají se zraněními. Proto, aby neměli pádné argumenty a stáli méně peněz.

„Někdy musíte být napřed,“ vysvětlil Stauffer. Zdůraznil, že pokyny byly jasné – Holland potřeboval oba hráče co nejdříve podepsat. Proč tak neučinil, je záhadou. A Oilers nyní čelí důsledkům chyby.

Stauffer také dodal, že tato situace mohla přispět k Hollandovu odchodu z pozice GM. Je důležité poznamenat, že Hollandovi končila jeho stávající smlouva, takže tyto dvě věci spolu nemusely souviset.

Situace také vyvolala mezi analytiky diskuse o zapojení GM Blues Douga Armstronga, který má k Hollandovi blízko. Někteří se domnívají, že Armstrong by Hollanda nepodkopával, dokud byl ještě šéf.

