Další Hurikán v Síni slávy. Ale ne ten, v jakého Carolina doufala

Úkol pro hokejové fajnšmekry: Vyjmenujte všechny hokejisty, kteří si zahráli za Hurikány a byli uvedeni do Síně slávy. Moc jich není, viďte? Samozřejmě, Ron Fancis, znamenitý centr a někdejší kapitán. Mark Recchi, důležitý člen vítězného kádru z roku 2006. A také Paul Coffey, ofenzivní démon oficiálně vedený jako zadák. A dál? Na podzim k nim přibude, ne, opravdu se opět nedočkal Rod Brind'Amour, levoruký gólman Tom Barrasso.

A kde je "Rod the Bod"?

Příznivci Canes se právem ptají, proč se opět nedostalo na současného kouče Caroliny, kdysi vysoce produktivního a zároveň naprosto všestranného forvarda. Ověnčeného trofejemi.

Zlobí se i klub jako takový, svůj nesouhlas dal najevo třeba na sociálních sítích.

Brind'Amour válel za St. Louis, Philadelphii a samozřejmě organizaci z Raleighu, celkem odehrál 1484 zápasů a nastřádal 1184 bodů. Vyhrál Stanley Cup, s céčkem na prsou. Dvakrát získal Selkeho trofej pro nejlépe bránícího útočníka.

Jenže pro komisi, která se letos rozhodla soustředit především na splácení dluhů vůči brankařům, to nestačilo.

Přednost dostal třeba právě Barrasso.

Americký čahoun se dočká do jisté míry překvapivého uvedení mezi nesmrtelné legendy. Ano, opakovaně dobyl pohár, má i individuální cenění, jenže po většinu kariéry patřil spíše do lepšího průměru než k těm největším hvězdám.

Ostatně ani ten nejznámější zákrok z doby, kdy si s Pittsburghem vysloužil dva prsteny, nepředvedl on, nýbrž Frank Pietrangelo.

Rozhodnutí, o němž se vícero zámořských zdrojů zmínilo jako o kontroverzním, nicméně padlo, a Brind'Amour musí čekat dál.

Stejně jako Justin Williams, o kterém je kdekdo (nejen) z fanoušků Hurikánů přesvědčený, že rovněž patří do Síně slávy.

Za mimořádné statistiky v play-off. Za výkony, jež mu vynesly přezdívku Mr. Game 7. Za trojí zisk hokejového grálu. Za Conn Smythe Trophy.

Třeba na něj přijde řada příště. Nemělo by to ovšem být před dříve, než se dostane na tréninkového maniaka, co si poslední roky buduje renomé výtečného trenéra.

V Síni slávy najdete Guye Carbonneaua, hráče podobného ražení, jehož ovšem Brind'Amour strčí útočným kumštem hravě do kapsy. Jen nikdy nehrál za Montreal. I proto možná zůstává opomíjený.

K nelibosti mnohých.

Cenou útěchy budiž pro ty, co přejí Carolině, nominace Barrassa. Za Hurikány toho moc neodchytal (34 duelů), svou šlépěj v klubových dějinách pak nicméně prohloubil jako brankářský kouč.

