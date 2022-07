Další krok k nestabilitě. Sharks vyhazují kouče až čtvrt roku po konci sezony

San Jose v posledních ročnících ztrácí punc obávané organizace. V play off chybělo už třetím rokem v řadě, což má za důsledek mimo jiné vyhazov hlavního trenéra Boba Boughnera. Jenže ani ten se neobešel bez přešlapu. Sharks postrádají plnohodnotného generálního manažera a Boughnera tak propustili až tři měsíce po konci základní části.

Zásobárna věhlasných jmen, která by byla k dispozici, se mezitím výrazně zúžila. Boughnerova konečná navíc přichází v době, kdy zbývají necelé dva týdny do otevření trhu s volnými hráči. Už teď je jasné, že nový lodivod střídačky to v San Jose nebude mít snadné.

Koncepci hlavního trenéra se totiž do značné míry přizpůsobuje složení kádru. Nakupovat na trhu s volnými hráči, aniž by vedení Sharks vědělo, zda jejich tým bude v příští sezoně vyznávat útočný styl hokeje, nebo vsadí na nepropustnou tvrz ve středním pásmu, prostě nejde.

Jedenapadesátiletý Boughner toho s pomalu se proměňujícím San Jose moc nezmohl. Dostal šanci ve třech sezonách, přesto vyřazovací část neokusil a navrch zapsal nelichotivou bilanci 67 výher a 108 porážek (včetně těch v prodloužení nebo po nájezdech). Výpověď byla na místě. Jenže proč přichází téměř na den přesně po třech měsících od posledního klání Sharks v sezoně 2021-22?

Svědčí to o nestabilitě, která v současném období mužstvo z Kalifornie drancuje. V dubnu skončil dlouholetý generální manažer Doug Wilson, jeho náhrada se stále hledá. Do úzkého okruhu favoritů na důležitý post v klubové hierarchii mají patřit bývalí útočníci Ray Whitney a Mike Grier, do funkce zatím ovšem ani jeden z nich jmenován nebyl.

Dočasně vede klub z pozice manažera Joe Will. Právě on se na startu letních prázdnin konečně rozhýbal k odstřihnutí dosavadního trenéra. Mezitím už nového nástupce našli Bruins (Jim Montgomery), Red Wings (Derek Lalonde), Blackhawks (Luke Richardson), Panthers (Paul Maurice), Stars (Peter DeBoer), Flyers (John Tortorella) nebo Golden Knights (Bruce Cassidy). Nejatraktivnější jména zmizela z dosahu.

„Organizace prochází procesem evoluce,“ vysvětluje Joe Will pro ESPN. „V posledních třech sezonách jsme vynechali play off, což je nepřijatelné jak pro našeho majitele, tak pro celou organizaci i fanoušky. Je v nejlepším zájmu, aby klub umožnil příštímu generálnímu manažerovi Sharks mít plnou autonomii z hlediska složení trenérského týmu.“

Jinými slovy, nový kouč a jeho štáb se patrně začne hledat až po jmenování generálního manažera. Může to být začátek konce. Kromě Sharks hledají šéfa střídačky už pouze ve Winnipegu.

Sledujte všechny zápasy NHL živě pouze na TV Tipsport!

Share on Google+