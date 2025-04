Další minus pro Jiříčka, hvězda z univerzity míří do NHL. Buium má hrát za Wild už teď

Zeev Buium, největší obranný klenot Minnesoty Wild, míří mezi elitu. A podle generálního manažera Billa Guerina to nebude žádné pomalé seznamování – mladý Američan s izraelskými kořeny má naskočit do akce ještě během posledních dní základní části. „Bude hrát. Tihle mladí kluci jsou dneska úplně jinde. Jsou na to připravení,“ prohlásil Guerin. To rozhodně nejsou pozitivní zprávy pro momentálně zraněného Davida Jiříčka.

Devatenáctiletý Buium za sebou nechává brilantní univerzitní kariéru na Denveru, kde během dvou let vyrostl v naprostého lídra. V letošní sezoně táhl Pioneers až do semifinále Frozen Four, kde padli s Western Michigan 2:3 po dvou prodlouženích. Sám Buium tehdy odehrál víc než 51 minut čistého času – šílená porce pro kohokoliv, natož pro teenagera.

S 13 góly a 48 body ve 40 utkáních byl znovu nejproduktivnějším bekem NCAA a průměrných 27 minut za zápas z něj udělalo třetího nejvytěžovanějšího hráče celé soutěže. V sezóně 2022/23 přitom už pomohl Denveru k univerzitnímu titulu a v kariéře posbíral 1,18 bodu na zápas, což je třetí nejlepší číslo mezi všemi univerzitními obránci v éře od roku 2000 – před ním jen Adam Fox a Lane Hutson.

Zeev vypadá jako hráč, který NHL zvládne okamžitě. Je rychlý, kreativní, má neskutečný cit pro hru a jeho rozehrávka je pastva pro oči. Většinu sezony odehrál jako jasná jednička na modré čáře Denveru, po odchodu bratra Shaie a spoluhráče Behrense do AHL se stal klíčem celého systému.

Už v pondělí se má připojit na trénink Minnesoty, která je prakticky jednou nohou v play-off. V úterý je na programu poslední zápas základní části – ideální příležitost zjistit, jak si tenhle šikovný zadák poradí mezi chlapy. Sestava Wild má sice v obraně nabito – Spurgeon, Faber, Brodin nebo Middleton jsou jména, která nelze jen tak posadit – ale Buium má potenciál vlézt rovnou do vyšších pater sestavy.

Sám Guerin už zažil podobný scénář s Brockem Faberem, který před dvěma lety také naskočil z univerzity rovnou do sestavy a odehrál celý první kolo play-off.

