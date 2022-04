Další mladé hvězdy do NHL. Posily vítají Kraken i Flyers

Některé týmy už v play off jsou a strádají plány na co nejdelší působení v něm, další o něj bojují a ten zbytek má dlouho po sezoně. Poslední možnost je realitou i pro Seattle a Philadelphii. Aby konec sezony nebyl úplně k ničemu, přivedou oba týmy do ligy své největší talenty.

Spoustě talentovaných hráčů totiž o víkendu skončila sezona, jelikož skončila i univerzitní soutěž. To je pro týmy NHL jasný pokyn k tomu, aby jednaly. Své smlouvy podepsali například Owen Power, Kent Johnson či Bobby Trivigno.

První kontrakt má v kapse historicky první výběr Seattlu v historii. Mattyho Benierse bral Kraken z druhého místa. Devatenáctiletý centr by měl už dnes trénovat a ve středu odcestovat společně s týmem na zápasový výjezd.

Mdlý tým Seattlu by Benierse měl pořádně probrat. Nemá problém se střelbou ani kreativitou, důkazem budiž třicet branek a sedmatřicet asistencí za šedesát jedna utkání.

„Je mi opravdu ctí, že se mohu oficiálně připojit k organizaci Kraken,“ řekl Beniers. „Těším se na další krok na své cestě. Už jenom to, že jsem byl loni v létě vybrán na draftu, bylo neskutečné. Seattlu se nemůžu dočkat.“

Stejně nadšení mohou být i fanoušci Flyers. Ti ještě v letošní sezoně, která byla jedním velkým zklamáním, uvidí nejproduktivnějšího hráče celé NCAA. Bobby Brink vyhrál bodování s bilancí 57 bodů v 41 utkáních. O víkendu pak svou univerzitní kariéru uzavřel ziskem titulu.

„Jsme moc rádi, že máme Bobbyho pod smlouvou. Za sebou má parádní univerzitní kariéru, kterou zakončil titulem,“ uvedl generální manažer Chuck Fletcher.

I u Brinka se očekává, že svou pouť na nejvyšší úrovni začne co nejdříve.

