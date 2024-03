Další nakládačka pro Devils? Nemám co vytknout, překvapil trenér. Promluvil i Hischier

Ani s novým trenérem se New Jersey nedaří ustálit výsledky. Po solidních výhrách proti Torontu a Islanders přišel další výbuch, tentokrát proti Buffalu. Vedení 2:0 bylo k ničemu, výsledek utkání 2:5 z pohledu Devils hovoří za vše.

A byl to kapitán New Jersey Nico Hischier, kdo měl několik vybraných slov pro svůj tým po pátečním zklamání.

"Musíme prostě najít způsob, jak proti některým týmům vyhrávat, a to se nám celý rok nedařilo," řekl. "To by se nemělo stávat. Jen další náš nevyzrálý výkon."

Devils vedli v první přestávce zásluhou Maxe Willmana a Jespera Bratta 2:0, ale ve zbytku zápasu na ledě byli jen Sabres.

Tage Thompson zajistil Buffalu vítězný comeback hattrickem a poté přidal do prázdné branky svůj druhý čtyřgólový zápas v kariéře.

"Nemám nám dnes večer co vytknout," překvapil ale prozatímní trenér Travis Green. "Myslím, že každý hráč docela dobře makal. Ale je tam pár drobných chyb, které byste rádi neviděli. Některé z nich jsou způsobené hlavou, v tomto období sezony vás to stojí hodně sil."

Prohra zasadila New Jersey drtivou ránu nadějím na play-off. Devils zůstávají pět bodů za Washingtonem, Capitals mají navíc dva zápasy k dobru. V cestě Devils stojí také New York Islanders a Detroit Red Wings.

Hlavním problémem je nevyrovnanost výsledků. New Jersey se pokoušelo vyhrát třetí zápas v řadě teprve popáté v této sezoně a poprvé od prosince.

"Některé věci se nemění," řekl Hischier. "Myslím, že se každý musí podívat do zrcadla. Pokud hrajete proti takovým týmům, porazí vás jen tak, že se porazíte sami. A to jsme tady dnes večer opět udělali."

V minulé sezoně Devils překonali čtyřletou pauzu v play-off a v úvodním kole porazili New York Rangers, než je vyřadila Carolina Hurricanes.

Brankář Jake Allen si je vědom situace New Jersey, ale přesto se snaží poskytnout klid a rozvahu. "V téhle situaci musíte mít nadhled," přikývl. "Když na tripu získáte čtyři body ze šesti, tak to berete. Ale zároveň chápu, jak je situace klíčová. Zbývá nám posledních osm zápasů.“

Další zápas čeká Devils v úterý, kdy se střetnou s Pittsburghem Penguins. Jde do tuhého.

