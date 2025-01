Další nespokojená duše v Rangers. Na tribuně hniju, stěžuje si

Snad není den, kdy by se v konotaci s New York Rangers nepsalo negativně. Obránce Zac Jones teď nezvykle ostře zkritizoval situaci, ve které se ocitl. Po sérii zápasů, kdy byl jen na tribuně, už 24letý Američan ztratil trpělivost. „Je to fakt na h***o,“ prohlásil otevřeně v rozhovoru pro The New York Post.

Jones, kterého Rangers draftovali ve třetím kole v roce 2019, se nikdy nedokázal stát pravidelným členem základní sestavy. Letos odehrál pouze 26 zápasů z možných 36, a přestože přispěl osmi body (1 gól, 7 asistencí) a měl +2 v hodnocení plus/minus, jeho výkony trenéra Petera Lavioletta nepřesvědčily.

Situace se vyhrotila poté, co Rangers přivedli obránce Williho Borgena a Urha Vaakanainena. Jones se rázem propadl na sedmou pozici mezi obránci a stal se obětí rotace, která ho nechává jen na tribuně. „Mám pocit, že na téhle soupisce prostě hniju,“ uvedl Jones frustrovaně.

Jeho slova se rychle stala virálním tématem, zvlášť poté, co si fanoušci připomněli podobný případ z nedávné minulosti. Útočník Kaapo Kakko byl totiž vyměněn do Seattlu jen den poté, co veřejně zpochybnil své přehlížení trenérem. Na otázku, zda si Jones myslí, že se mu může stát totéž, pouze s úsměvem odpověděl: „Takhle rozhodně nepřemýšlím, proto tahle slova neříkám.“

Trenér Laviolette však na kritiku reagoval chladně. „Je v pořádku být frustrovaný. Každý hráč chce hrát, zvlášť na této úrovni,“ uvedl Laviolette. „Ale rozhodnutí je na trenérech a momentálně máme jiné hráče, kteří přinášejí něco jiného.“

Fanoušci mezitím rozdělují názory. Někteří považují Jonesovy výkony za nedostatečné, jiní kritizují vedení za špatnou práci s mladými hráči. Například statistika očekávaných gólů při hře pět na pět (40,17 %), kterou Jones dosahuje, je sice slabá, ale stále překonává nové posily Borgena (37,82 %) i Vaakanainena (31,93 %).

Co bude dál? Jones by mohl být další obětí přestavby Rangers, nebo naopak využije svou frustraci jako motivaci. Ať tak či onak, situace v kabině Rangers vypadá, že je na hony vzdálená od ideálu.

Share on Google+