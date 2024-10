Další odchod a la Fleury? Vegas se svou jedničkou zatím nejednají

Vegas Golden Knights vstoupili do sezony se dvěma brankáři, kteří mají smlouvy, jež jim vyprší na konci června. Zatímco jiné kluby uzavírají nové kontrakty se svými gólmany, například Dallas si pojistili Jakea Oettingera osmiletou smlouvou v hodnotě 66 milionů dolarů, situace v Las Vegas je zatím otevřená.

Adin Hill, který pomohl Vegas získat Stanley Cup v roce 2023, je v posledním roce dvouleté smlouvy na 9,8 milionu dolarů. Ilja Samsonov, druhý brankář týmu, podepsal v létě jednoroční smlouvu na 1,8 milionu dolarů.

Hillovi, jenž má nyní plat 4,9 milionu dolarů, se pravděpodobně chystá zvýšení platu. David Pagnotta ve svém pořadu Game Day uvedl, že jednání mezi Golden Knights a Hillovými zástupci zatím nezačala, ale očekává se, že rozhovory se rozběhnou kolem Nového roku.

Pagnotta také zmínil, že nový Oettingerův kontrakt by mohl urychlit vývoj situace, ale v tuto chvíli ani jedna strana nijak nespěchá.

Vegas Golden Knights mají pro další ročník volný prostor v rozpočtu ve výši přes 25 milionů dolarů, což vychází z aktuálního platového stropu 88 milionů. Pokud strop vzroste na očekávaných 92,5 milionu dolarů, získají navíc dalších 4,5 milionu.

Osmadvacetiletý gólman působí ve Vegas již třetí sezonu a od té doby se jeho osud výrazně změnil. Původně byl v roce 2022 pořízen jako pojistka proti zranění, v tom roce se v základní části příliš neprosadil, ale samozřejmě sehrál důležitou roli při zisku Stanley Cupu. Jeho výkony v play-off mu pomohly získat současnou smlouvu, která fakticky slouží jako překlenovací kontrakt.

V minulé sezóně se Hillovi nepodařilo dosáhnout tak dobrých čísel jako v prvním roce v týmu, ale i tak dokázal v 35 zápasech základní části dosáhnout průměru branek na zápas 2,71 a 90,9 % úspěšnost zákroků. Rozjezd do této sezony je zatím spíše za očekáváním.

Všechno to znamená, že Hillovu cenu je v tuto chvíli složitější určit. Jeho 35 vystoupení v minulé sezoně bylo kariérním maximem, ale ve srovnání s většinou jedniček je to stále málo.

S ohledem na tuto skutečnost by pro obě strany dávalo smysl, kdyby s tím ještě chvíli počkaly. Pokud Hill zůstane zdravý a v příštích měsících bude hrát jako právoplatná jednička, bude mít při vyjednávání silnější pozici než nyní. Nicméně, pokud trochu ochabne, nebylo by šokující, kdyby Vegas buď přišlo s nižším číslem, nebo jej poslalo pryč. Jak se v minulosti ukázalo, nebyl by to ani žádný šok.

Share on Google+