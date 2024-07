Další otazníky před Dallasem? Vše zvládneme, ujišťuje šéf Nill

Dallas Stars se podruhé v řadě a potřetí z posledních pěti sezon dostali do finále konference. Prostě měli velkou šanci vyhrát. Jenže prohráli s Edmontonem v šesti zápasech. Cíl tak ještě splněn není, úkolem je od podzimu rvát se od nuly.

Stars budou po sérii letních změn vypadat jinak, ale zůstávají uchazeči o titul a Jim Nill, kterého jeho kolegové v posledních dvou sezonách zvolili GM roku, má v případě potřeby prostor pro manévrování s platovým stropem.

„Myslím, že náš tým by mohl být o něco lepší než loni touto dobou, a teď uvidíme, jaké to bude na ledě,“ řekl Nill.

Hvězdy měly loni v létě otazníky. Vyhne by se centr Wyatt Johnston klasickému propadu? Mohl by se prosadit obránce Thomas Harley? A co útočník Logan Stankoven?

Odpovědi byly dost razantní. Johnston vedl Dallas s 32 góly. Harley si vybojoval místo v první čtyřce a nyní potřebuje novou smlouvu. „Tohle dopadne,“ ujistil Nill. „Je to proces, kterým musíte projít. Nepředpokládám, že by se z toho stal problém.“

Stankoven vedl AHL s 57 body (24 gólů, 33 asistencí) ve 47 zápasech, než byl v únoru povolán. Ve 24 utkáních NHL měl pak na kontě 14 bodů.

Mezi otazníky této sezóny patří např: Jak Stars nahradí útočníka Joea Pavelskiho a obránce Chrise Taneva a Ryana Sutera? Dokáže se v NHL prosadit útočník Mavrik Bourque, který v minulé sezoně nasbíral v 71 zápasech za Texas 77 bodů (26 gólů a 51 asistencí) a byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem AHL?

„Joe, to bude velká ztráta, ale věděli jsme, že to nakonec přijde, a teď se toho musí chopit někdo jiný,“ dodal Nill. „Je to příležitost pro kluky.“

Dallas podepsal 1. července tři obránce: Matta Dumbu, Ilju Ljubuškina a Brendana Smithe. V kádru mají i mladší obránce: 24letého Nilse Lundkvista a 20letého Liana Bichsela. „Uvidíme, jak si to všechno sedne,“ řekl šéf klubu. „Máme dobrý tým.“

Nill má oproti jiným rokům možnost se přizpůsobit podle toho, co se stane.

„Dobrá věc je, že máme prostor pod platovým stropem, protože jsme udělali přesuny,“ vysvětlil. „Máme prostor na to, abychom mohli dělat různé věci.“

Share on Google+