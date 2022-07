Další pán na holení. Columbus čeká na Laineho

Po právu jsou označováni za jednoho z vítězů léta NHL. Columbus dokázal přivábit zlatou rybku v podobě Johnnyho Gaudreaua, o tým je najednou mnohem větší zájem. Nyní se čeká na to, jak se rozhodne další hvězda. Patrik Laine je totiž zatím stále bez smlouvy.

Nepřijal ani kvalifikační nabídku a ani se nepřihlásil k arbitráži. Jinými slovy, vypadá to, že jednání jdou dobře.

Pokud Laine na kvalifikační nabídku kývne, okamžitě se mu zaktivuje kontrakt na rok a 7,5 milionů dolarů. Jenže za rok by se řešilo úplně to samé. Opět by byl chráněným volným hráčem. Obě strany tak chtějí mít hotovo už teď létě.

„Pořád jednáme. I když to tak možná nevypadá, tak se spolu bavíme neustále. Za chvíli by se mělo rozhodnout,“ hlásil generální manažer Jarmo Kekalainen.

Pokud se tak opravdu stane, bude muset finský generální manažer pořádně kouzlit s platovým stropem. Už teď jsou totiž Blue Jackets přes lajnu, a to ještě nemají podepsaného šikovného střelce.

Nutně budou muset přijít výměny. Jednoznačným kandidátem na výměnu je útočník Gustav Nyquist. Švédský útočník vstupuje do posledního roku své smlouvy za 5,5 milionu dolarů ročně, přičemž v kontraktu chybí jakákoliv doložka o nevyměnitelnosti. To by Kekalainenovi značně ulehčilo práci.

Zajímavé přitom je, že i když by příchod hvězdného Gaudreaua mohl naznačovat, že druhá hvězda půjde o dům dál, opak je pravdou. Hned po výměně Blue Jackets uvedli, že chtějí udržet oba. Z příchodu amerického útočníka měl navíc Laine velkou radost.

Ať už to dopadne jakkoliv, je jasné, že Kekalainena čeká spousta práce.

