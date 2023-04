Další pittsburská tisícovka. Nečekal jsem ji, přiznal Letang

Dvě mrtvice, otřesy mozku, zranění krku a mnoho dalšího. Ale také tři Stanley Cupy a úspěchy na mezinárodní scéně. A také tisíc zápasů v NHL! Kariéra Krise Letanga zapsala o víkendu další významný milník. V Pittsburghu se všichni shodnou, že si to nejvíce zaslouží právě on.

Bylo to v neděli, symbolicky proti největšímu rivalovi z Philadelphie. A jde o opravdu úctyhodný počin – za Letangem jsou dvě mrtvice, kariéru ohrožující operace krku, několik otřesů mozku, celoživotní boj s migrénami a skutečnost, že žádný hráč NHL neodehrál během posledních 15 sezón více minut než právě on.

„Bylo hodně dní, kdy jsem si myslel, že na něco takového nedosáhnu,“ řekl Letang. „Nikdy jsem si opravdu nemyslel, že tenhle den přijde. Pro mě osobně to byl neuvěřitelně výjimečný den kvůli všemu, čím jsem si prošel.“

Ale dočkal se. Konečně, chtělo by se dodat. Byl u tisícovky Crosbyho i u toho, jak v této sezoně stejný milník slavil Jevgenij Malkin. U obou šlo o velmi dojemné chvíle, vždyť moment, kdy sestavu četl Malkinův syn, vyvolal slzy u nejednoho chlapa v šatně.

„Byl jsem za ně fakt šťastný,“ vzpomínal Letang. „Abych byl upřímný, je mi ctí je znát a hrát s nimi. Když jsem je sledoval, jak tenhle milník slavili, vzpomínám si, že jsem si říkal, jak výjimečné by pro mě bylo, kdybych měl stejnou příležitost. V téhle lize totiž člověk nikdy neví.“

Nicméně všichni se v Pittsburghu shodli, že jestli si to někdo zaslouží, je to právě Letang.

Letošní sezóna je pro Letanga obzvlášť náročná. V říjnu a listopadu něco nebylo v pořádku. Jeho výkonnost kolísala, přišla kritika. Pak přišla druhá mrtvice. Letang se však po pár týdnech vrátil, v podstatě jako by se nic nestalo. Následovala ale další rána, to když mu zemřel otec. To spolu se zraněním nohy vyřadilo Letanga na několik týdnů ze sestavy.

„Tato sezóna pro mě je těžká,“ přiznal. „Chci hrát ještě dlouho, ale je důležité, abych hrál na nějaké úrovni. O to mi jde především. Fyzicky se cítím celkem dobře, ale tato sezona je opravdu nahoru a dolů. Vždycky se objevilo nějaké zranění. Pak přišla mrtvice. Pak se mi něco přihodilo v rodině. Byl to prostě velmi těžký rok.“

Všechny starosti a trable to sice nespraví, nicméně zapsat tisícovku zápasů, to by mohla být alespoň malá náplast.

