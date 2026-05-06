Další podpis, další kroucení hlavou. Edmonton udržel i obránce Murphyho

23. června 11:00David Zlomek
Generální manažer Edmontonu Stan Bowman pokračuje v pojišťování svých posil z uzávěrky přestupů. Jen den po podpisu útočníka Jasona Dickinsona se Oilers dohodli na pětileté smlouvě také s obráncem Connorem Murphym, který si ročně přijde na 4,1 milionu dolarů. Murphy, kterého klub získal 2. března z Chicaga, sice oproti své minulé smlouvě na 4,4 milionu dolarů mírně slevil, ale pětiletý závazek je v jeho věku pro hráče obrovskou výhrou.
Během 20 zápasů základní části v Kanadě po výměně z Chicaga stihl posbírat čtyři body, ke kterým přidal další tři v šesti duelech play-off. Oilers si od něj slibují přesně to, čím se prezentoval už v Chicagu, kde před výměnou vedl týmové statistiky v zablokovaných střelách (87) a byl druhým nejvytěžovanějším hráčem v oslabení.
Zavázáním osmi milionů dolarů pro posily z Chicaga však Edmonton manévruje do složité finanční pozice. Pro léto 2026 zbývá pod platovým stropem pouhých 7,4 milionu dolarů, přičemž management musí brzy rozhodnout o osudu řady volných útočníků, mezi nimiž figurují Adam Henrique, Curtis Lazar, Kasperi Kapanen, Jack Roslovic či Max Jones.
Jistý prostor by mohla uvolnit výměna zadáka Darnella Nurseho, který o trejd sám požádal. Jeho gáže ve výši 9,25 milionu dolarů na další čtyři roky ale pravděpodobně donutí Edmonton, aby si při případné dohodě ponechal část jeho platu ve vlastních knihách.
Oilers hrají o čas a nutně potřebují maximalizovat mistrovské okno během nejlepších let Connora McDavida. Tým se totiž nachází ve složitém rozpoložení, po dvou prohraných finále Stanley Cupu v řadě přišel letos šokující konec už v prvním kole play-off proti Anaheimu.