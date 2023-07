Další pokus, tentokrát v Coloradu. Potřeboval jsem nový začátek, říká Drouin

Měl být ofenzivní hvězdou ligy. Ale nestalo se. Jonathan Drouin byl velkou nadějí Tampy Bay, kde si ale postavil hlavu a chtěl odejít. Nakonec skončil v Montrealu, ale ani tam to žádná sláva nebyla. Restart kariéry by mohl přijít v Coloradu, kde podepsal za ani ne milion dolarů.

Trvalo téměř deset let, ale Colorado Avalanche znovu stvoří jednu z nejdominantnějších dvojic, jakou kdy juniorský hokej viděl. Po sobotním podpisu smlouvy s Jonathanem Drouinem se sedmadvacetiletý křídelník znovu potká se svým bývalým centrem Nathanem MacKinnonem. Ačkoli se jejich kariéry ubíraly naprosto odlišnými cestami, jsou opět spolu.

A MacKinnon v tom sehrál velkou roli.

„Mají spolu dlouhou historii,“ řekl o nich GM Avalanche Chris MacFarland. „Nathan ho zná lépe než kdokoli jiný. Nejen jako hráče, ale i jako člověka. Nate byl určitě na pár dní čestným členem skautského oddělení, to je jasné.“

V rozhovoru s médii poprvé od podpisu smlouvy s Coloradem Drouin uvedl, že MacKinnonova přítomnost byla samozřejmě velkou součástí procesu. „V posledních týdnech jsme si dost psali,“ řekl Drouin.

Nicméně i tak bylo vstoupení do trhu s volnými hráči poprvé v kariéře trochu zvláštním zážitkem.

„Bylo to něco nového,“ popisoval. „Něco, co jsem nikdy předtím nezažil. Určitě jsem měl trochu v hledáčku Colorado a doufal jsem, že se dohodneme, měl jsem velké štěstí. Spousta telefonátů, spousta e-mailů, ale teď už je to všechno hotovo,“ ulevil si.

Ze všeho nejvíc potřeboval totiž změnu.

Posledních šest let v Montrealu neprobíhalo tak, jak všichni očekávali. Po získání z Tampy Bay se Drouinovi slušně dařilo, ale posledních několik let to byl opravdový boj. Nejenže se potýkal se zraněními, ale řešil i některé osobní problémy.

„Potřeboval jsem nový začátek,“ přiznal Drouin. „Během šesti let v Montrealu jsem zažil spoustu vzestupů a pádů, takže jsem nadšený, že můžu začít znovu někde jinde. Je to skvělý tým, který je nahoře už spoustu let, takže se mu budu snažit pomoci, jak jen to půjde, a pokusím se znovu najít svou hru. Vím, že tam někde je, je to jen otázka sebevědomí.“

Share on Google+