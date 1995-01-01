Další problém pro Ottawu? Chce udržet kanonýra, ten si ale říká o 10 milionů

29. července 9:00David Zlomek
Nové smlouvě pro klíčového útočníka Drakea Bathersona stojí v cestě obří finanční propast. Vedení Ottawy Senators sice s osmadvacetiletým křídelníkem zahájilo jednání o prodloužení kontraktu, podle informací deníku Ottawa Citizen mají ale obě strany k dohodě v tuto chvíli extrémně daleko.
Bathersonovi začíná poslední rok šestileté smlouvy na 4,95 milionu dolarů ročně. Příští léto se tak může stát nechráněným volným hráčem a zámořští novináři odhadují, že na otevřeném trhu by si mohl říct o částku mezi 10 až 11 milionů dolarů ročně.
Kanadský útočník má za sebou životní sezonu, ve které v 79 zápasech nasázel 33 gólů a posbíral 71 bodů. Za poslední čtyři ročníky zaznamenal 109 branek a vypracoval se v jednoho z nejdůležitějších mužů ottawské ofenzivy.
Ačkoliv má Batherson zájem v klubu zůstat a Senators o něj stojí, najít společnou řeč bude složité. Hokejový trh se totiž po skokovém nárůstu platového stropu zásadně proměnil.
Zatímco dřívější smlouvy pro Tima Stützleho (8,35 milionu) či Jakea Sandersona (8,05 milionu) vznikaly v jiné ekonomické realitě, dnes mají hráči v rukách trumfy. Platový strop pro příští ročník stoupá ke 104 milionům dolarů a v sezoně 2027/28 má projít hranici 113 milionů.
Kromě samotné výše platu může být problémem i struktura kontraktu. Senators dlouhodobě neradi vyplácejí vysoké podpisové bonusy předem, což je naopak věc, na kterou slyší většina hráčů mířících na volný trh.
Pro Staiose to navíc není jediný pálivý problém. Příští léto se nechráněným volným hráčem stane i klíčový obránce Artěm Zub. Ottawu tak po divokém létě, kdy klub po žádosti o trejd opustil kapitán Brady Tkachuk, čekají další náročná vyjednávání. Zda se podaří dohody dotáhnout před startem zářijového kempu, zůstává v tuto chvíli velkým otazníkem.