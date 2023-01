Další prohra Devils. Musíte dělat aspoň něco, kritizoval tým trenér

První čtvrtina ročníku vyšla New Jersey Devils náramně. Rekordy v počtu výher za sebou, spousta gólů i pěkných akcí. V poslední době se ale stroj dost zadrhl. Přišla dlouhá série proher, na kterou navazují nevyrovnané výkony. A trenér Lindy Ruff se začíná pořádně vztekat.

Jinak si totiž nejde vysvětlit jeho veřejnou kritiku. Ta přišla po posledním zápase, který Devils odehráli v noci na pátek doma proti St. Louis. Pět gólů od Blues jen navázalo na poslední domácí duel, v němž Devils dostali čtyři góly od Caroliny.

Z posledních třinácti utkání to dělá nelichotivou bilanci tří výher a deseti porážek. Tedy nic takového, co by fanoušci po úvodní jízdě čekali. Problém? Ten bychom mohli hledat v obraně. Jen čtyřikrát za stanovené období se Devils podařilo obdržet dva a méně gólů.

S pravidelnými čtyřbrankovými náklady se vyhrává těžko, což dobře ví i trenér Ruff. A zde se dostáváme k již zmíněné veřejné kritice., Není úplně obvyklé, aby trenéři hanili své svěřence před novináři. Ruff už to ale po posledním zápase nevydržel.

A nejvíce to schytal zkušený Dougie Hamilton. „Vůbec se mi nelíbilo, jak hrál. Nebyl dost dobrý, tolik gólů nemůžeme dostávat,“ lamentoval Ruff po zápase. „Opakuju jim to pořád dokola. Jestli chcete být víc na ledě, nedostávejte góly. O to víc to zdůrazňuji mladým.“

Hamilton však nebyl sám, do koho se Ruff pustil. Po návratu Ondřeje Paláta do sestavy musel z kola někdo ven. Lindy Ruff ukázal na Fabiana Zetterlunda.

„Podívejte se na jeho čísla. Musí být lepší,“ poukázal na ztrátu Zetterlundovy formy. V úvodních dvaceti zápasech třináct bodů, ale od té doby jediná asistence. „Když nemáte body, tak aspoň hitujte. Jestli neděláte ani jedno, musíte přispět něčím jiným.“

Za příklad si má Zetterlund vzít krajana Holtze. „Podívejte, jak nám pomohl v minulém zápase. Zasloužil si zůstat v sestavě. Od Zetterlunda chci víc. Buď musíte být produktivní, nebo soupeře štvát natolik, že proti vám nebude chtít hrát.“

Šanci na nápravu bude mít Ruffova parta v sobotu večer. Od sedmi hodin našeho času se v derby střetnou s NY Rangers.

Share on Google+