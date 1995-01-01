Další rána pro Chytila. Nedohrál zápas a dle všeho míří na marodku

3. února 10:00David Zlomek
Filip Chytil se v dresu Vancouveru Canucks dlouho neohřál. Po návratu z marodky, která trvala od poloviny října do konce ledna, odehrál jen šest zápasů, než ho v pondělním utkání proti Utah Mammoth vyřadilo další zranění.
Český centr odstoupil ze hry po dvou třetinách, během kterých stihl necelých osm minut na ledě a bilanci tří záporných bodů. Vancouver bez něj v Salt Lake City schytal debakl 6:2 a nadále se topí na dně NHL.
Hlavní trenér Adam Foote po zápase potvrdil, že Chytil si „něco natáhl“, což ho vyřadilo z poslední dvacetiminutovky. Vzhledem k hráčově rozsáhlé historii otřesů mozku se okamžitě vyrojily spekulace o dalším zranění hlavy. Na přímý dotaz novináře Thomase Dranceho, zda jde o tento typ problému, Foote odpověděl krátce: „Doufám, že ne.“ Oficiální diagnóza zatím nebyla zveřejněna, ale pro Chytila jde o další z řady frustrujících překážek v sezóně, ve které měl původně ambici odehrát kompletní porci 82 zápasů.
Sám útočník přitom už při svém lednovém návratu mluvil o tom, jak náročné je pro něj i jeho rodinu sledovat hokej jen z tribuny.
„Od začátku to bylo velmi těžké, protože jsem doufal, že se mi podaří odehrát všech 82 zápasů, ale nebylo tomu tak... Někdy jsou dny jako tyhle v posledních dvou letech pro mě a pro mou ženu, a hlavně pro mou rodinu, velmi těžké. Zmeškal jsem tolik událostí, zmeškal jsem tolik zápasů v NHL, a teď přijdu i o olympiádu. Takže je to na nic, ale je to tak, jak to je,“ přiznal v lednu Chytil.
Statistiky českého útočníka v dresu Canucks jsou vinou zranění zatím velmi skromné. Od loňského příchodu z New Yorku Rangers stihl nastoupit pouze do 27 utkání. V aktuálním ročníku má na kontě tři góly a žádnou asistenci, přičemž jeho poslední série zápasů po návratu z listiny zraněných hráčů nepřinesla jediný bod.
Pokud Chytil nebude schopen nastoupit do středečního duelu proti Vegas Golden Knights, což se s ohledem na jeho historii jeví jako pravděpodobné, do sestavy se zřejmě vrátí Aatu Räty. Pro Canucks je to poslední zápas před olympijskou přestávkou, během které bude mít Chytil prostor na další rekonvalescenci.
