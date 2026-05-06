Další rána pro Columbus. Hvězda odmítá smlouvu, žádá 11 milionů ročně

27. června 13:30David Zlomek
Vedení Columbusu Blue Jackets prožívá extrémně náročný start léta. Jen chvíli poté, co si klub na draftu vybral ze 14. pozice útočníka Oscara Hemminga, odpálil Kevin Weekes z NHL.com zprávu, že ofenzivní lídr Kirill Marčenko s největší pravděpodobností neprodlouží v týmu smlouvu. Ruský křídelník, který má na kontě už čtyři dvacetigólové sezony a je i velmi schopným asistentem, požaduje dlouholetý kontrakt s ročním platem kolem 11 milionů dolarů.
Marčenko přitom patřil k nejzářivějším bodům organizace v posledních třech letech. Do ligy vtrhl neobvyklou nováčkovskou sezonou s 21 góly a pouhými 4 asistencemi v 59 zápasech, přičemž v téže sezoně zapsal 19 bodů v 16 zápasech AHL.
Na tento nepoměr gólů a asistencí navázal 23 brankami a 42 body v ročníku 2023/24. Jeho potenciál se naplno rozvinul v ročníku 2024/25, kdy dominoval fyzickou hrou a zaznamenal 31 gólů a 74 bodů v 79 zápasech. V uplynulé sezoně pak potvrdil pozici v první formaci a ovládl produktivitu všech útočníků Columbusu s 27 góly a 67 body, přičemž zaostal pouze o 14 bodů za obráncem Zachem Werenskim.
Právě kolem držitele Norris Trophy Werenského se navíc nečekaně vyrojily spekulace o výměně, což staví Modrokabátníky do situace, kdy čelí nejistotě u svých dvou nejproduktivnějších hráčů. Podle Davida Pagnotty z The Fourth Period už o Marčenka projevily vážný zájem kluby Montreal Canadiens a Utah Mammoth.
Jakákoliv výměna však bude vyžadovat vysokou protihodnotu, jelikož Columbus nutně potřebuje získat hotové hráče pro NHL, aby udržel pozitivní momentum a budoval budoucnost kolem Adama Fantilliho a dalších nedávných draftových voleb. Pro klub, který od konce éry trenéra Johna Tortorelly stále nepostoupil do play-off, je to před začátkem července velká komplikace.