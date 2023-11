Další řezná rána! Tentokrát to schytal Eberle. Šance pro Wrighta?

V krátkém časovém sledu druhá nepříjemná situace s řeznou ranou bruslí. Zatímco ta první měla tragické a smutné následky, ta druhá „jen“ pošramotila útočníka Seattlu Jordana Eberleho. I kvůli tomu se otevírá šance pro Shanea Wrightea.

Generální manažer Kraken Ron Francis ve středu uvedl, že Eberle utrpěl hlubokou ránu v blízkosti čtyřhlavého svalu poté, co Jaden Schwartz šlápl na puk a ztratil rovnováhu, v důsledku čehož brusle Eberleho pořezala.

"Dělají magnetickou rezonanci, aby zjistili, jestli to zasáhlo šlachu, takže zatím nevím dost na to, abych o tom mohl úplně informovat," řekl Francis. "Krev z toho netryskala, ale byla to hluboká rána, takže ho odvezli do nemocnice a dělají mu magnetickou rezonanci."

Kraken po úterní prohře 3:4 po samostatných nájezdech odcestoval do Denveru, kde právě trénoval, když došlo k Eberleho zranění. Francis uvedl, že zkušený útočník se podle všeho vyhnul vážnějšímu zranění, i když výsledky magnetické rezonance mohou prohovořit jinak.

"Myslím, že jsme se vyhnuli tomu nejhoršímu," ulevil si Francis. "Ale zítra ho to bude pěkně bolet."

O pořezání bruslí se mluví posledních jedenáct dní od chvíle, kdy bývalý hráč NHL Adam Johnson zemřel při ošklivém incidentu v anglické lize. Od té doby někteří hráči a ligy přistoupili ke zvýšení ochrany krku, a to včetně útočníka Kraken Yanniho Goudea, který měl v zápase proti Calgary chránič krku.

Otevírá se tak velká šance pro Shanea Wrightea, který byl v důsledku zranění útočníků prvního týmu povolán z farmy.

Devatenáctiletý Wright byl loni v létě draftován z celkového 4. místa a v této sezoně mu byla udělena zvláštní výjimka, aby mohl hrát v AHL namísto toho, aby byl poslán zpět do svého juniorského týmu podle pravidel NHL týkajících se mladých hráčů.

V minulém ročníku nastoupil v osmi zápasech za Kraken, nicméně poté začala pořádná divočina, která zahrnovala juniorské soutěže, reprezentaci Kanady na mistrovství světa juniorů, a nakonec působení v Coachella Valley během play off AHL.

V této sezoně si Wright připsal v sedmi zápasech za Firebirds tři góly a dvě asistence.

