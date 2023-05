Další rok, další zklamání. Promarněný rok, hlesl Draisaitl

Vypadalo to nadějně. Connor McDavid v parádní formě, Leon Draisaitl v play off jakbysmet. Do toho solidní Stuart Skinner v bráně nebo trefa do černého v podobě angažování Mattiase Ekholma. Ale ani letos to nevyšlo, v Edmontonu koušou další velké zklamání.

Edmonton padnul v pátém i šestém utkání druhého kola. Dvě porážky po sobě? To tenhle tým dlouho nepoznal. Naposledy na konci února.

„Bolí to. Těžko se mi teď hledají slova,“ smutněl Draisaitl. „Samozřejmě, když začínáte sezónu, jdete do ní s tím, že chcete vyhrát. Když to nedopadne, pak to cítíte jako neúspěch nebo promarněný rok. Bolí to.“

Možná chyběla kvalita, možná selhala taktika, možná rozhodly zkušenosti. Nebo byli Golden Knights jednoduše lepší. V hlavách hráčů Oilers se odehrávaly všelijaké myšlenky.

„Chyběla vyrovnanost výkonů,“ řekl například obránce Darnell Nurse. „Když jim dáte šanci, chytnou ji a zaplatíte. Hráli jsme si s ohněm, dostali jsme je do vedení v sérii a oni pak našli způsob, jak své šance dotáhnout do konce. My jsme nic takového nedokázali.“

S postupem série například opadla i forma Leona Draisaitla. Ten si v posledních čtyřech zápasech připsal pouze jednu asistenci, zatímco v prvních osmi zápasech play off zaznamenal 17 bodů, z toho 13 gólů.

„Nedokázali jsme si delší dobu vytvořit dostatek šancí při hře 5 na 5, ale dnes jsme paradoxně dali dva góly, což někdy musí stačit,“ povzdechl si po posledním utkání Draisaitl. „Musím to vzít hodně na sebe. Dnes jsem nebyl dobrý. Vždycky je těžké dát gól, ale musím najít způsob, jak být lepší.“

V posledním utkání si Oilers nedokázali pomoct ani pověstnou přesilovkou. Po hattricku Jonathana Marchessaulta byli jako opaření.

„Hráli dobře. Zavřeli to, v třetí třetině jsme nic neměli,“ řekl McDavid. „V pátém i šestém zápase měli lepší druhou třetinu než my. Do zápasů jsme se pak nedokázali vrátit.“

Nic extra to nebylo ani v brankovišti.

Stuart Skinner v základní části sice předčil Jacka Campbella, ale v play off nedokázal navázat na povedené měsíce. V šesti zápasech proti Vegas měl průměr 3,97 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 87,5 %, přičemž ve třech zápasech ze šesti byl střídán.

„O těchto věcech mluvíme pořád, ale vyhráváme jako tým a prohráváme jako tým. V zápasech jsou různé fragmenty, ve kterých musíme být lepší, a není to jen o jedné osobě, bez ohledu na pozici,“ zakončil trenér Jay Woodcroft.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 500 Kč na své první sázky!

Share on Google+