Další sezona bez play off a Dahlinovi dochází trpělivost: Že jsme mladí, není omluva

Buffalo Sabres byli po úterní prohře 2:3 s Dallasem oficiálně vyřazeni z nadějí o play off, čímž prodloužili své rekordní sucho v NHL na 13 let. Buffalo je sice nejmladším týmem v lize, ale obránce Rasmus Dahlin, jedna z klíčových postav týmu, si nemyslí, že to ospravedlňuje další zabitou sezonu.

"Jsme mladý tým, ale to už by neměla být výmluva," řekl Dahlin po zápase. "Díváme se na sebe do zrcadla a musíme být lepší."

Dahlin působí v týmu Sabres posledních šest z celkových třinácti let, o kterých byla řeč. Poté, co v říjnu podepsal osmileté prodloužení smlouvy na 88 milionů dolarů, je navíc v klubu zavázán na dlouhou dobu.

"Je to na nic. Musíme se zlepšit. Musíme zajistit, aby se to už neopakovalo," dodal. "Máme před sebou ještě dost práce, týká se to celého týmu."

Dahlin je s 58 body v čele týmového bodování a s 20 góly pátý. O bídě Sabres hovoří i to, že pouze Anaheim Ducks a San Jose Sharks mají nejproduktivnějšího hráče s menším počtem bodů.

Ukazuje to, že hlavním problémem je ofenziva. Buffalu patří 13. místo v počtu inkasovaných gólů na zápas, ale až 22. místo v počtu vstřelených branek na utkání. Úplně jinak tomu bylo před rokem, kdy Sabres měli třetí nejlepší útok ligy, ale až 26. nejlepší obranu. Play off jim tehdy uniklo o bod.

Podle útočníka Alexe Tucha, který patří mezi nejvýraznější útočnky Sabres, je v týmu více problémů.

"Přesilovky mohly být lepší, stejně jako oslabení. Mohli jsme vyhrát víc než dva až tři zápasy v řadě za sebou. Upřímně řečeno, spoustu věcí jsme mohli dělat lépe," řekl Tuch.

Problémem byly zmíněné speciální týmy, protože Sabres jsou na 29. místě v přesilovkách, oslabení mají přinejlepším průměrné.

"Musíme se podívat sami na sebe. Nikdo jiný než kluci tady v šatně nás nedostal do situace, v jaké jsme teď," pokračoval Tuch. „Včetně mě."

Navzdory neúspěšné sezóně může být budoucnost Buffala zářivá. Kromě toho, že Sabres disponují mladým kádrem, který je ukotven dvěma bývalými jedničkami na zadních pozicích Dahlinem a Owenem Powerem, mají pravděpodobně nejlepší farmářský systém v NHL.

"Chceme v Buffalu udělat něco výjimečného," zavelel Dahlin.

