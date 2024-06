Další sezona k ničemu? Cítili jsme, že to je náš rok, smutní Rangers

Šest zápasů ve finále Východní konference, čtyři prohry, z toho poslední tři o jeden gól, a je po všem. Rangers místo přípravy na sedmý zápas přemýšlejí o tom, co bývalo mohlo být v této magické sezoně.

„Nedá se říct, že by si nezasloužili vyhrát,“ řekl kapitán Rangers Jacob Trouba. „Myslím, že si rozhodně zasloužili sérii vyhrát. Byli jsme na tom podobně, ale prostě nám to nevyšlo.“

Panthers vyřadili Rangers z play off vítězstvím 2:1 v šestém utkání, a poslali tak vítěze Prezidentské trofeje na golf dříve, než si borci z Manhattanu přáli. „Letos to jsme z toho všeho měli výjimečný,“ dodal Trouba. „Bylo cítit, že v téhle kabině něco máme. Bylo mezi námi pouto."

Stanley Cup může vyhrát jen jeden tým, jen dva se mohou dostat do finále, takže být mezi posledními čtyřmi není žádná maličkost a neznamená to, že tato sezona Rangers, která přinesla rekordních 55 výher a 114 bodů, byla promarněná nebo ztracená či bezvýznamná.

Ale povídejte to teď fanouškům a hráčům Blueshirts. Ti budou bez trofeje, stejně jako zbylých 31 týmů.

Jak ale Trouba řekl, něco prostě chybělo, a to hlavně v ofenzivě. Ta Rangers úplně odpadla, navíc pro ně bylo až nemožné využít přesilovou hru, což byl základní prvek jejich hry.

V šesti zápasech série vstřelili 12 gólů, ale když odečteme pět gólů, které vstřelili ve třetím zápase, je to sedm gólů v ostatních pěti utkáních. A to je málo. „Dát gól pro nás bylo nesmírně těžké,“ řekl trenér Peter Laviolette. „Bylo to něco, co se nám dařilo v průběhu roku celkem konzistentně. Bohužel.“

Na oko i přes data ale postoupil lepší tým. Bylo tak sympatické vidět, že i přes obří zklamání to Rangers dokáží uznat.

„Byli konzistentnější,“ začal útočník Chris Kreider. „Byli výteční v tom, co dělají, a v 99 procentech případů se rozhodovali správně. Potřebovali jsme odvést lepší práci, když jsme věděli, že tomu tak je. Dostávali se ke své hře častěji než my.“

Jediné, co bylo na straně Rangers, byla hra brankáře Igora Šesťorkina, který byl pravděpodobně nejlepším hráčem série. Ruský gólman čelil 200 střelám, což je průměr 33,3 střel na zápas, a pustil 14 gólů, přičemž si připsal průměr 2,25 gólu na zápas a úspěšnost zákroků 93,5 %.

K ničemu to ale nevedlo.

Share on Google+