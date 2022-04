Další stěhování? Winnipeg řeší budoucnost Duboise

Chvíli to vypadalo, že by se Winnipeg ještě mohl prokousat do play off. Jets se však zkaženou sezonu nepodařilo zvrátit, a tak Connora a spol. čeká delší dovolená. Ta ale díky přicházející okurkové sezoně nepřipadá v úvahu pro klubové činovníky. Jedním z největších otazníku je budoucnost Pierre-Luca Duboise.

Frankofonnímu hokejistovi po sezoně končí kontrakt. Díky ligovým pravidlům bude stále chráněným volným hráčem, tudíž výsostné právo jeho podpisu patří Winnipegu. Jasné také je, že nová smlouva bude mít hodnotu minimálně šesti milionů dolarů, taková je totiž výše stávajícího kontraktu.

Důležitým faktorem je také to, že za dva roky získá Dubois právo na status nechráněného volného hráče. S tím se pochopitelně váže větší množství nabídek a pochopitelně více peněz.

I proto je v zájmu Winnipegu, aby se svým útočníkem našel vzájemnou řeč na téma dlouhodobého kontraktu.

„Svou budoucnost má ve vlastních rukách. Jets ho chtějí udržet a jsou ochotni se domluvit na dlouhodobé smlouvě. Pokud si však neplácnou a Dubois bude chtít dvouletou smlouvu, je dost možné, že se ho budou snažit vyměnit jinam,“ řekl dobře obeznámený novinář Eliotte Friedman.

Pro mnohé utopický scénář výměny by se mohl stát reálnějším ve chvíli, jestli se majitelé organizace rozhodnou vyměnit Kevina Cheveldayoffa na pozici generálního manažera. O této možnosti napsali hned dva novináři přímo z Winnipegu.

I tak ale zůstává prodloužení smlouvy s bývalým hráčem Columbusu letní prioritou. Důležitosti dodávají i stále sílící spekulace o možném trejdu hvězdy týmu Marka Scheifeleho.

Dubois už jeho pozici pomalu přebíral, Scheifelemu se totiž dvakrát nedařilo. Zato Dubois konečně ukázal svůj potenciál. Těsně před koncem sezony se mu podařilo vyrovnat osobní maximum ve vstřelených brankách (27), kromě toho je i tři body od maxima v bodech, jež činí 61.

