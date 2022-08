Další talent, prosím! Holtz chce větší roli

Jestli se někdo může chlubit základnou elitních mladých útočníků, jsou to New Jersey Devils. Nico Hischier, Jack Hughes, Dawson Mercer či Alexander Holtz. Právě poslední jmenovaný by si rád vysloužil místo v prvním týmu. Příležitost si rozhodně zaslouží.

Dvacetiletý borec byl vybrán na draftu ze sedmého místa, bylo to před dvěma lety. Od té doby působil ve švédské lize, následně si odkroutil devět zápasů v NHL a mazal na farmu.

Tam exceloval a bod mu scházel k tomu, aby průměroval bod na zápas. Neztratil se ani v play off, patřil k lídrům týmu. Na léto pak dostal jasný úkol. Zesílit, aby byl připravený ve všech směrech. Devils ho totiž chtějí do NHL.

„Nějaká kila jsem ztratil, ale to byla váha, kterou nepotřebuji. Zato jsem nabral svaly,“ pochlubil se. „Byl to můj cíl, který jsem chtěl splnit. Navíc mám ještě pár týdnů před tím, než začne tréninkový kemp.“

Ten bude alfou a omegou toho, kam bude příští sezona v jeho podání směřovat. Další výchovný rok na farmě, nebo skok do NHL?

„Chci být v lajně s Nicem Hischierem a Jackem Hughesem,“ prozradil. „A být platným hráčem. V Devils mi řekli, že chtějí, abych byl rychlý. Na tom se shodneme. Taky chci být silnější, protože chtějí vidět, že s hrou na takové úrovni nemám problém. Taky bych se rád dostal na přesilovku.“

S oběma, které zmínil, už si stihl zahrát. „Bylo super pro něj načichnout k velkému hokeji. Je to elitní talent, pořád je ale mladý a musíme ho učit rozdíly mezi farmou a prvním týmem. Jsme ale spokojeni s tím, v jaké fázi vývoje teď je, jelikož se pořád posunuje výš a výš.“

Kdo ví, třeba mu k dosažení cíle pomůže i letní trénink. Ten totiž spojil s Jesperem Brattem, nejproduktivnějším borcem, který si v uplynulé sezoně za Devils zahrál. V létě pak podepsal nový kontrakt.

„Snažím se odkoukat, co dělá,“ dodal. „Bylo fajn s ním být každý den, vidět, jak a co dělá. Neustále na sobě pracuje, na svém bruslení a podobně. Proto je tak dobrý.“

Share on Google+