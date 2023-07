Další talentovaný mladík v Dallasu. Stankoven se rozloučil s juniorkou

Dvacetiletý Kanaďan odehrál poslední sezony v juniorské soutěži. Nyní Stankovena čeká posun vpřed, kde konkrétně udělá první kroky v seniorském hokeji zatím není jasné, ale na velký hokej se cítí být připraven. Vzorem mu může být i cesta Wyatta Johnstona.

Logan Stankoven byl před loňskou sezonou krůček od NHL. Dallas jeho jméno vyškrtl ze sestavy pro nejlepší ligu světa jako jedno z posledních. Tehdy devatenáctiletý mladík se tak vrátil do kanadské juniorky, kde vedl tým Kamloops Blazers jako kapitán. Ve WHL zářil, ve 48 duelech posbíral 97 kanadských bodů a lepší průměr bodu na zápas měli jen Connor Bedard a Američan Chaz Lucius.

Zkušenosti z juniorského hokeje využil během juniorského mistrovství světa, kde s Kanadou opanoval celý turnaj. Na šampionátu v sedmi duelech zapsal do statistik 11 kanadských bodů.

„Snažil jsem si to co nejvíc užít. Bylo to dlouhých deset měsíců plných hokeje," vzkázal Stankoven. "Moc volna jsem sice neměl, ale o tom NHL je.“

Generální manažer Jim Nill se nechal slyšet, že Kanaďanovi sezona v juniorce prospěla, především co se času na ledě týče: „Tito mladí hráči musí být každý zápas v sestavě. Je celkem jedno, jestli je to první, druhá, třetí nebo čtvrtá lajna. Na tom nezáleží. Pokud hrajete každý večer, tak se rozvíjíte. Ale pokud sedíte na tribuně a hrajete jeden ze tří zápasů, není to pro vývoj dobré.“

Ohledně situace s mladými hráči se vyjádřil i ředitel hráčského oddělení v Dallasu Rich Peverley: „Je to jednoduché, Jim to říká jasně, pokud je hráč připraven, uděláme pro něj místo. Ale samozřejmě není na škodu, když si kluci jdou zabojovat o své místo. Je to velký skok z juniorské ligy do AHL, a ještě větší skok je dostat se odtud do NHL. Je to proces a zasloužit si ho je velmi důležité.“

Logan Stankoven by rád následoval kroky Wyatta Johnstona. Dallas dal Jonstonovi šanci v NHL už v devatenácti letech, byl volbou v prvním kole draftu 2021 a se Stars strávil kompletní minulý ročník.

„Myslím, že díky tomu se cítím o něco jistější ve svých schopnostech. Wyatt je samozřejmě výjimečný hráč a měl skvělou sezónu. Věnoval jsem mu velkou pozornost a sledoval jsem věci, které dělal správně, aby si vytvořil konzistenci.“

Rodák z kanadského města Kamloops vyhlíží svou první sezonu v dospělém hokeji, a to bez ohledu na to, kde ji stráví.

„Myslím, že i pro mě, vzrůstem menšího kluka, to bude hodně o učení. Kdybych mohl být na začátku sezony v Dallasu, bylo by to úžasné. Pokud ne, není problém hrát v Austinu s texaským týmem. Je to jen o tom, abych každý den rozvíjel svou hru. Je to o trpělivosti. Nečekám, že do ligy naskočím hned. Bude to těžké, ale vím, že když se budu snažit, dá se to zvládnout,“ přiznal jeden z mladých talentů Dallasu.

