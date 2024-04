Další trest pro Pospíšila. Jen mě to poškrábalo po bradě, smála se oběť

Letos rozšířil řady Slováků v NHL. A nevede si vůbec špatně. V 56 startech nasbíral 20 bodů a stal se vcelku stabilní součástí sestavy Flames. Bohužel vedle bodů sbírá hojně i trestné minuty. Ve čtvrtek vyfasoval Martin Pospíšil pět minut plus trest do konce utkání.

Bylo to za faul loktem na obránce Winnipegu Joshe Morrisseyho.





Martil Pospisil receives a five-minute major and game misconduct for elbowing Josh Morrissey. pic.twitter.com/wUKvZE9AoY — TSN (@TSN_Sports) April 5, 2024



„Když jsem to potom viděl, loket zvedl moc vysoko,“ soudil sám Morrissey, který ale jinak zápas normálně dohrál. Jeho icetime přesáhl 27 minut. „Naštěstí mě to jen poškrábalo na bradě. Je zřejmé, že už má určitou historii a loket používá trochu lehkovážně.“

Bohužel je to tak. Ani ne před měsícem vyfasoval mladý Slovák třízápasový distanc za nebezpečný hit na Vince Dunna ze Seattlu. Také nyní může Pospíšil očekávat disciplinární odezvu.

„Liga se na to určitě podívá. Už má pár suspendací, je to mladý kluk, není dobré utrácet peníze tímto způsobem,“ poukázal Morrissey na to, že s eventuálním trestem přijde také pokuta.

Winnipeg pětiminutovou přesilovku nevyužil, i tak ale přehrál Calgary pohodlně 5:2. Josh Morrissey byl za dvě asistence mezi hvězdami zápasu.

Čtyřiadvacetiletý Pospíšil bohužel vyloučeními ohrožuje svou pracně budovanou pozici. Novináři v Calgary už víceméně s jistotou tvrdí, že bez ohledu na případný trest se vrátí do sestavy Connor Zary, další dvaadvacetiletý nováček, který byl ve čtvrtek v press boxu jen coby zdravý náhradník.

