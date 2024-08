Další úleva! Ještě, že jsem se vyhnul arbitráži, je rád Lindgren

Ryan Lindgren je připraven s New York Rangers opět vyrazit do play-off! Šestadvacetiletý obránce, který byl chráněným volným hráčem, podepsal v úterý s Rangers roční smlouvu na 4,5 milionu dolarů.

„Jsem opravdu šťastný, že jsem to stihl ještě před arbitráží,“ řekl Lindgren. „Miluju být v New Yorku, takže jsem opravdu nadšený, že se tam vrátím. Je to skvělé město, je to skvělý tým, takže se na příští sezonu opravdu těším.“

Lindgren v minulé sezoně nasbíral v 76 zápasech 17 bodů (3 góly, 14 asistencí), nicméně to není jeho práce. On je obří bojovník a duše Rangers, což dokazuje třeba 103 zblokovaných střel. V 16 utkáních play off pomohl New Yorku postoupit do finále konference, kde v šesti zápasech podlehl Floridě.

Zopakuje se úspěch? Jestli ano, pak s trochu jiným týmem.

V létě Rangers získali v rámci výměny s Pittsburghem útočníka Reillyho Smithe za podmíněnou volbu v pátém kole draftu 2025 a volbu ve druhém kole draftu 2027 a ve stejný den podepsali tříletou smlouvu s útočníkem Samem Carrickem.

Navzdory některým odchodům, včetně útočníků Alexe Wennberga a Barclayho Goodrowa, Jacka Roslovice a obránce Erika Gustafssona, věří Lindgren v zářnou budoucnost New Yorku.

„Vypadá to, že jsme na správné cestě,“ myslí si Lindgren. „Ve finále konference jsme neuspěli, prohráli jsme s opravdu dobrým týmem, ale bylo to velmi těsné. Člověk si prostě uvědomí, jak je to těžké. Je to dřina dostat se až tam. Měli jsme opravdu dobrou základní část, ale to moc neznamená, když chcete něco dokázat v play-off.“

„Máme opravdu dobrý tým. Doplnili jsme ho o několik opravdu dobrých hráčů a vím, že kluci byli hned po sezoně hladoví, takže se opravdu těšíme, až se do toho vrátíme,“ dodal.

Pro Lindgrena, který by se po skončení nového kontraktu může stát volným hráčem, je New York domovem, kde chce vydržet.

„Snažím se na to nemyslet, jak jen to jde,“ řekl. „Když bude úspěšný tým, budete úspěšní i vy. To je to jediné, na čem opravdu záleží. Chci být v New Yorku. Chci tam být tak dlouho, jak jen to půjde.“

