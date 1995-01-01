Další velký podpis. Ottawa si pojistila bývalého hříšníka 30 miliony

14. listopadu 10:00David Zlomek
Ottawa Senators si pojistili jednoho z klíčových členů svého mladého jádra. Pětadvacetiletý Shane Pinto podepsal s klubem novou čtyřletou smlouvu v hodnotě 30 milionů dolarů, tedy s průměrným platem 7,5 milionu ročně.
Generální manažer Steve Staios si po uzavření dohody oddechl. „Je to skvělý den pro organizaci,“ řekl. „Shane je důležitou součástí našeho týmu a stále se zlepšuje. Všichni víme, že jsme mladí, ale díky podobným dohodám můžeme růst společně. Dohoda je férová pro obě strany a dává nám prostor i do budoucna.“
Pinto má za sebou výborný vstup do sezony, v 18 zápasech nasbíral 15 bodů (9+6) a potvrzuje, že se z něj stal spolehlivý ofenzivní centr, který zvládá i těžší minuty. S průměrnou porcí 19 minut a 23 sekund na zápas je jedním z nejvytíženějších útočníků Ottawy.
„Je to úžasný pocit,“ reagoval Pinto. „V posledních letech tady budujeme něco speciálního a jsem strašně vděčný, že mi klub ukázal důvěru a chce mě mít jako součást jádra. Chtěl jsem smlouvu, která mě zaváže v nejlepších letech kariéry Myslím, že je to ideální pro obě strany.“
Senators tak pokračují ve strategii, kdy si dlouhodobě pojišťují své mladé hvězdy. Už dříve podepsali Tima Stützleho, Jakea Sandersona nebo Dylana Cozense, dlouhé smlouvy mají také Brady Tkachuk, Ridly Greig či brankář Linus Ullmark. Ottawa se tak krok za krokem profiluje jako tým s pevně vystavěným základem pro příští roky.
Jeho cesta přitom nebyla bez překážek. V roce 2023 dostal 41zápasový trest za porušení pravidel NHL o sázení,. Pinto se ale po návratu rychle stal oporou a svou reputaci si napravil výkonem i profesionalitou.
Aktuálně se Ottawa po výhře 5:3 nad Bostonem drží na druhém místě Atlantické divize a bodovala v sedmi zápasech v řadě. Pinto věří, že to je teprve začátek. „V kabině to všichni cítíme,“ říká. „Jsme pořád mladý tým, ale s velkým potenciálem. Já, Tim nebo Jake jsme zhruba stejně staří a máme před sebou nejlepší roky. Každý z nás chce uspět právě tady. Myslím, že jsme všichni uvěřili, že tohle může být opravdu silná éra Senators.“
