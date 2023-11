Další veterán končí s hokejem. Rozhodl jsem se už v září, říká Stastny

Nejprve Zach Kassian, pak Joe Thornton. Kariéru v NHL nyní ukončuje během pár dnů další veterán. Paul Stastny odehrál v nejlepší lize světa přes tisíc zápasů a zanechal velkou stopu. O konci se poradil i se slavným tátou.

Paul Stastny věděl, že to všem fanouškům dojde. Ale neviděl důvod, proč z toho dělat vědu.

"Na začátku září jsem se rozhodl, že končím," řekl Stastny pro The Athletic.

Poté, co během 17 sezon v NHL nasbíral 822 bodů v 1145 zápasech základní části, 37letý útočník přišel konec, a to bez velkých fanfár.

"Nic jsem nevyvěsil na sociální sítě ani nic podobného," dodal s humorem Stastny. "Do ligy jsem přišel tak nějak potichu a potichu ji i opouštím. Tak se mi to líbí. Všichni moji blízcí to věděli, pak se to vždycky nějak rozkřikne."

Není to však kvůli tomu, že by z ligy nebyl o jeho služby zájem. Naopak. Stastny řekl, že mu v létě týmy volaly, ale chtěl počkat, jak se bude cítit.

"Chtěl jsem se zbavit všech emocí," řekl. "Léto šlo dál a já jsem se párkrát dostal na led. Neřekl bych, že tam ta jiskra nebyla, pořád tu hru miluju, ale myslím, že jsem byl prostě připravený posunout se dál. Když víš, tak prostě víš.“

Se svým rozhodnutím je smířený.

"Patrice Bergeron řekl, že to není o tom, že jsem na ledě. To je ta snadnější část. Je to o všem, co přicházejí s přípravou, tréninky, odloučením od rodiny,'" dodal Stastny. "Roli hraje hodně různých faktorů. Hrál jsem sedmnáct let. Je to dlouhá doba, dal jsem do toho hodně krve, potu a slz. Teď jsem rád doma s dětmi."

Stastnymu bude v prosinci 38 let. V tomto věku odešel do hokejového důchodu i táta Peter, člen Síně slávy a jeden z nejlepších hráčů všech dob.

"Vždycky říká, abych odboural emoce, nechal věci urovnat a měl čistou hlavu," popisuje Stastny, jenž si zahrál v Coloradu, St. Louis, Winnipegu, Las Vegas i Carolině. "Když dojde na taková rozhodnutí, jsme oba dost stejní. Pro nás oba byl důležitý odchod podle vlastních představ."

