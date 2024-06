Další výměna „chráněného“ Čecha? Hronek chce velké peníze, Vancouver hledá možnosti

Trejd Martina Nečase z Caroliny se podle událostí posledních dnů zdá být nevyhnutelným, podobný osud ale brzy může potkat i Filipa Hronka. I jemu totiž v létě končí smlouva, po které bude chráněným volným hráčem. Šestadvacetiletý obránce touží po životní dohodě, Vancouver ale Hronkovy požadavky splnit nemusí...

Hronek má za sebou nejlepší sezonu v kariéře, bodově i herně. Pravidelně nastupoval po boku kapitána Quinna Hughese, kandidáta na Norris Trophy. V základní části zasáhl do 81 zápasů, přičemž na své konto zapsal 48 kanadských bodů za 5 branek a 43 asistencí. Ve statistice +/- zaznamenal 33 kladných bodů.

V play-off už ovšem tak výrazný nebyl. V médiích se spekulovalo o tom, že rozhodující část sezony odehrál se zraněním.

Dle novináře Lyleho Richardsona z Bleacher Report údajně Hronek požaduje dlouhodobou smlouvu, která by mu za jeden rok zajistila alespoň 8 milionů dolarů. Kosatky mají přednostní právo, aby se s českým reprezentantem dohodly. Pokud se tak nestane, jednání by mohla zamířit až k nezávislé arbitráži, proto se Canucks údajně nebrání naslouchat nabídkám jiných týmů.

Kdyby Hronek ve Vancouveru skutečně dostal požadované peníze, zařadil by se mezi nejlépe placené hráče mužstva. Quinn Hughes bere 7,85 milionu dolarů ročně, přičemž jeho kontrakt bude trvat do roku 2027. Zkušený útočník J. T. Miller má podepsáno do léta 2030 za 8 milionů dolarů ročně. Vůbec nejlépe placeným hráčem týmu je pak Elias Pettersson s roční gáží 11,6 milionu dolarů.

Královéhradecký rodák údajně touží po částce, která by začínala osmičkou. Jestliže by Kosatky preferovaly zisk levnějších hráčů či draftových výběrů, Hronkova výměna by byla logická.

Momentálně má Vancouver pod platovým stropem pro příští ročník necelých 24 milionů dolarů, jenže podepsány má pouze tři obránce základní sestavy. Nechráněnými volnými hráči se brzy mohou stát Ian Cole, Mark Friedman, Tyler Myers nebo Nikita Zadorov.

Z útočníků momentálně neznají svou budoucnost Teddy Blueger, Dakota Joshua, Sam Lafferty a Elias Lindholm. Smlouva končí i třiadvacetiletému brankáři Artursi Šilovsovi, jenž v play-off zaujal pozici jedničky. Lotyš je stejně jako Hronek chráněným hráčem.

Vancouver by Hronka rád udržel, což během sezony několikrát nastínil, ale jen za rozumné peníze. Generální manažer Patrik Allvin údajně českému obránci v březnu nabídl smlouvu na osm let za celkových 52 milionů dolarů (6,5 milionu dolarů ročně), hokejista se sedmnáctkou na zádech ji ovšem měl odmítnout.

Možnosti jsou nyní tři: dohoda, výměna, arbitráž. Víceméně jisté ale je, že se Hronek stane nejlépe placeným českým obráncem v historii NHL. Ať to bude kdekoliv.

Pomyslný primát stále drží Roman Hamrlík, který si v Montrealu ročně přišel na 5,5 milionu dolarů.

Share on Google+