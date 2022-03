Další výprask! V lize od ledna nenajdete horší brankáře

S útokem Toronto v posledních letech problém nemělo. Situace na opačné straně kluziště je však diametrálně odlišná. V obraně to hoří a brankáři pouští gól za gólem. Maple Leafs musí bít na poplach, takhle to totiž dál opravdu nepůjde.

Washington se proti Torontu prosadil třikrát, Detroit dokonce sedmkrát. To byla jen předzvěst toho, co se stane v domácích zápasech proti týmům, které jsou mimo play off. Nejprve pětigólová ostuda proti slaboučkému Buffalu, v noci na neděli pak šestka od Vancouveru.

Něco je špatně, takhle to prostě nejde. Chtělo by se dodat, že v play off by Toronto nemělo šanci, začíná se však ukazovat, že pokud by například Washington začal pravidelně sbírat body, mohl by Maple Leafs klidně předběhnout. Ztrácí totiž jenom pět bodů.

Hlavní problém? Slabá obrana před vlastní bránou a v poslední době tragičtí brankáři. Od devátého ledna nemají brankáři žádného týmu v lize horší úspěšnost zákroků než dvojice Campbell – Mrázek. 87,6 % je opravdu hrůzné číslo.

I přes to se však generální manažer Toronta Kyle Dubas vyjádřil, že jim věří. Když už by mělo přijít posílení, týkalo by se obranných řad.

„Jack má letos vynikající sezonu, Petr je zavedeným jménem. Ani o jednoho z nich nemám strach. Oba ukázali, že jsou dobrými gólmany. A ještě nám to ukážou,“ řekl Dubas.

Zvlášť Jack Campbell byl v posledních dnech podroben velké kritice. Několik měsíců hrál opravdu výborně a držel Toronto nad vodou, nicméně teď opravdu není ve své kůži, což sám přiznává.

„Letos jsem na sebe dost náročný, teď se to na sebe nabaluje jak sněhová koule,“ krčil rameny po zápase. „Cením si toho, že mě fanoušci pořád podporují. Slibuju, že se z toho dostanu a zase chytnu formu.“

I z jeho slov lze vyčíst obří zklamání, možná až vinu. Na to však Maple Leafs nemají čas. Hráči se musí oklepat, vyříkat si všechno, co jim leží na srdci, a začít pravidelně vítězit, aby se nemuseli ohlížet za sebe. Washington a další už číhají.

