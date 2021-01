Další žádost o výměnu? Dres by rád změnil Bennett

Zdá se, že v NHL se na začátku nového ročníku šíří vlna žádostí o výměnu. Alespoň to nasvědčují další zmínky ze zámoří, konkrétně z kanadského Calgary. Po šesti sezonách v dresu Flames by chtěl dostat nový impuls útočník Sam Bennett.

Čtyřiadvacetiletý útočník v dresu Calgary paběrkuje a podle posledních informací není ve svém působišti spokojen. A ke spokojenosti s jeho výkony má daleko i vedení Flames. Bennett totiž svou nejlepší sezonu prožil paradoxně hned ve svém nováčkovském ročníku 2015/16, kdy posbíral 36 bodů za 18 gólů a stejný počet přihrávek.

Od té doby se k této metě jen marně snažil přiblížit. Záblesk naděje sice přineslo loňské play-off, ve kterém v 10 zápasech dal 5 gólů a přidal 3 asistence, ale začátek nové sezony jej zastihlo opět v šedi průměru. V sedmi duelech zaznamenal zatím jen jeden bod.

A tak se vyrojily spekulace, že Bennett chce poprvé v kariéře změnit dres. A skutečně, hráčův agent Darren Ferris tyto spekulace potvrdil v telefonickém hovoru s Elliottem Friedmanem ze Sportsnetu.

„V sobotu ráno se objevily spekulace, že by možná chtěl Bennett změnit působiště. Zavolal jsem tedy jeho agentovi, Darrenu Ferrisovi, který řekl, že je to pravda, a že by byl rád, kdyby to vedení týmu zvážilo,“ uvedl Friedman v pořadu Saturday Headlines.

Byť se vedení Calgary odmítlo k situaci vyjádřit, Friedmanovi se povedlo zjistit, že se o této žádosti ví, ale nespěchá se s ní.

Je dost dobře možné, že by Flames na výměnu Bennetta přistoupili, ale pouze s dobrou protihodnotou. Stále se totiž jedná o čtyřku draftu 2014, která sice zatím nenaplňuje svůj potenciál, ale nový impuls by ji mohl probudit k mnohem lepším výkonům.

Kanadský útočník hraje poslední rok ze své smlouvy na 2,55 milionů dolarů ročně. Případný zájemce o jeho služby by jeho angažováním získal právo i na jednání s ním o novém kontraktu, jelikož po sezoně bude stále chráněným volným hráčem.

