Další zklamání. McDavid ale překvapený nebyl: Celou sezonu jsme čistý průměr

1. května 10:00David Zlomek
Po dvou letech, kdy Edmonton Oilers dýchali na záda Stanley Cupu, přišel tvrdý pád do reality. Čtvrteční porážka 2:5 v šestém zápase proti Anaheimu definitivně ukončila sezonu, která měla být mistrovskou jízdou, ale místo toho skončila nejhoršími výsledky za posledních sedm let.
Kapitán Connor McDavid po zápase v útrobách haly Ducks nehledal žádné diplomatické fráze a bez obalu pojmenoval stav věcí: „Bylo to těžké. Celý rok jsme byli jen průměrný tým. Průměrný tým s vysokými očekáváními. Pak zákonitě přijde zklamání.“ Oilers vypadli v prvním kole poprvé od roku 2021 a jejich herní projev v sérii proti dravým Kačerům zůstal daleko za očekáváním.
Hlavním tématem série byl zdravotní stav největší hvězdy. McDavid sice posbíral šest bodů v šesti zápasech, ale vstřelil pouze jeden gól a v rozhodujícím šestém utkání vypadal jako stín hráče, který obvykle dominuje ledu. Skončil s bilancí -3, ztratil dvě buly z osmi a kupil chyby v rozehrávce. „Příliš mnoho zranění příliš brzy,“ připustil McDavid. „První kolo je vždycky chaos a je těžké hrát přes bolest tak brzy, jak to tady muselo dělat mnoho kluků. Ale není to omluva. Očekávali jsme delší cestu.“ Jeho parťák Leon Draisaitl dodal, že všichni tři elitní centři Edmontonu hráli se zraněním, ale sportovně uznal sílu soupeře: „Anaheim byl prostě lepší tým.“
Ducks, kteří pod trenérem Joelem Quennevillem postoupili do play-off poprvé od roku 2018, v šestém zápase dominovali od začátku. Ryan Poehling a Chris Kreider zajistili rychlé vedení, a přestože se obránce Connor Murphy snažil Edmonton vrátit do hry, Cutter Gauthier svým čtvrtým gólem v sérii okamžitě odpověděl. Když Troy Terry těsně před koncem druhé třetiny zvýšil na 4:1, naděje Oilers se definitivně rozplynuly. „Hráli velmi rychle a my ne. Měli skvělý start, my ne. Celý rok jsme hledali konzistenci a v play-off jsme ji evidentně nenašli,“ uzavřel McDavid kritické hodnocení týmu, který nyní čelí obrovskému tlaku.
S brzkým koncem se okamžitě vyrojily otázky, co bude s McDavidem dál. Přestože loni v říjnu podepsal dvouleté prodloužení kontraktu, po takovém fiasku se hokejový svět ptá, zda bude mít trpělivost sledovat další přestavbu. McDavid tehdy tvrdil, že je oddaný vítězství v Edmontonu a že věří v jádro týmu, ale po prohře s Anaheimem zní jeho slova o „průměrném týmu“ jako varovný výstřel směrem k vedení.