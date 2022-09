Další zlobivec na scéně? Oilers koukají po Virtanenovi

Měl být tahounem Vancouveru. Ten do něj v podobě vysokého draftového výběru vložil velkou naději, avšak osud tomu chtěl jinak. Po několika sezonách se vynořilo obvinění ze sexuálního zneužití, čímž se dostal do obrovských problémů, které vyústily v odchod do Ruska.

Teď má ale jméno očištěné. Ke konci července ho soud shledal nevinným. Dalo by se tak říct, že má dvířka do NHL pootevřená. Záměrně nepíšeme, že jsou otevřená úplně, jelikož roli rozhodně hraje ne zcela ideální pověst či nedostatečná forma.

V uplynulém ročníku KHL odehrál v dresu Spartaku Moskva pouze šestatřicet utkání s bilancí 9+7, na začátku března pak odešel kvůli známému konfliktu na Ukrajině.

Jistý zájem v lize ovšem existuje, což potvrzuje i Vancouverem se zabývající novinář Rick Dhaliwal. „O Oilers a Viranenovi mi bylo něco řečeno, Oilers jsou rozhodně ve skupině týmů, které o něm přemýšlejí,“ uvedl ve svém podcastu.

Nebylo by to ale ani zdaleka poprvé, co by Oilers ve svém týmu přivítali někoho, jehož reputace je poněkud pošramocená.

Pro příklad nemusíme jít daleko, stačí vzpomenout na Evandera Kanea. Jednu dobu to vypadalo, že jeho dny v NHL jsou sečteny, San Jose o něm nechtělo vidět ani slyšet. Oilers ale přivřeli oči a útočníka přijali mezi sebe. Výsledkem bylo jeho znovuzrození a setrvání v organizaci.

Zajímavý příklad najdeme i v historii. Během sezony 1985/86 si Oilers plácli s Craigem MacTavishem, který byl tehdy na stránkách novin z jednoho důvodu – na začátku roku 1984 usedl za volant pod vlivem alkoholu a způsobil nehodu, kterou životem zaplatila jeho manželka Kim. Boston, kde tehdy působil, s ním po odsezení ročního trestu rozvázal smlouvu, následně se ho ujali právě Oilers, s nimiž vyhrál tři Poháry.

A Zack Kassian, jehož se Oilers v létě zbavili kvůli vysokému platu, také nebyl žádný svatoušek. Do Edmontonu přišel z Montrealu, kde v době, kdy jeho dres oblékal, taktéž boural pod vlivem. Nakonec se chytnul a za Oilers odehrál šest a půl sezony.

Jak vidno, Oilers dokáží přivřít oči a klidně dají šanci hráčovi, jenž má v životopise nějakou tu kaňku. Virtanen by mohl být další v pořadí. Smlouva na rok s minimální gáži? Pro Virtanena spásná šance, pro Oilers nulový risk.

