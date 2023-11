V rámci pokračující snahy o zatraktivnění hokeje se sešli generální manažeři k další schůzi, na které došla řeč mimo jiné na prodloužení. Šéfové by byli rádi, kdyby se hrálo ještě akčněji a rychleji. Je to ale vůbec možné?

Colin Campbell, výkonný viceprezident NHL pro hokejové operace, uvedl, že narůstá znepokojení nad tzv. přeskupováním v prodloužení, kdy týmy přejdou útočnou modrou čáru s pukem na holi, ale po chvíli se stáhnou zpět do prostředního pásma, aby útok rozjely znovu a lépe.

„Dá se na to pohlížet ze dvou stran. Jedna je, že to vytváří více útoků, a ta druhá, že paradoxně málo útočíte,“ řekl GM Arizony Bill Armstrong.

Jak to vyřešit? Podle Campbella se hovoří o možném zrušení možnosti vyvézt puk z útočného pásma po přejetí modré čáry, a dokonce i o možnosti přidat v prodloužení čas na střelu. „Nechceme přerušovat hru, nechceme mít nadbytek vhazování,“ vysvětloval Campbell.

Campbell však řekl, že neprobírali délku prodloužení, protože formát 3 na 3 stále funguje k tomu, k čemu byl zamýšlen; ukončit více zápasů před nájezdy. Od zavedení systému 3 na 3 skončilo 65,5 % zápasů, které se protáhly do remízy, v prodloužení, zatímco v letech 2005-15 to bylo 43,2 %. „Tento formát nám nevadí,“ potvrdil Campbell.

O celém problému se povede polemika ještě v březnu, kdy je v plánu další zasedání.

Nicméně už teď je jasné, že generální manažeři mají o čem přemýšlet. „Ano, o to nám jde. Zdržování a předržování puku versus co by udělaly změny v držení, kdybyste byli nuceni muset útočit. Vytvořilo by to větší zábavu?“ ptal se sám sebe Kevyn Adams, generální manažer Buffala Sabres.

„Myslím, že o tom se bude ještě mluvit,“ dodal. „Teď to bylo spíše na bázi debaty a pravděpodobně se to prohloubí v březnu, až budeme mít na těchto schůzkách více času, ale je to určitě zajímavé téma k řešení.“

