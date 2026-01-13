NHL.cz na Facebooku

NHL

Další zranění mění plán Kanady. Bedard do akce? Kouč povolal jiného náhradníka

6. února 6:24

Ondřej Mach

Už podruhé musí provádět čachry v olympijské nominaci. Hlavní trenér Jon Cooper si ze svého gameplanu před odletem směr Milan škrtl zraněného Braydena Pointa, pod pěti kruhy ho nahradí Seth Jarvis. Kanadská reprezentace o tom informovala na svých komunikačních kanálech.

Nad dostupností pravorukého centra se vznášely pochybnosti od 12. ledna, kdy mu na pravou nohu spadl philadelphský obránce Cam York. Pointovi museli z ledové plochy pomoct do kabiny fyzioterapeut a Nikita Kučerov, od té doby se v ostrém zápase neobjevil.

A necelý týden před rozjezdem nejlepšího turnaje od roku 2014 se potvrdil černý scénář. Povahu jeho zranění sice Kanada oficiálně nespecifikovala (má trabl s kolenem), zapojit se do zápolení v Itálii mu ovšem neumožní.

Cooperovi tedy před turnajem vypadl z olympijského schématu další chráněnec z klubové scény: dva dny zpátky přibyl na soupisku javorových listů Sam Bennett. Na úkor jiného smolaře Anthonyho Cirelliho.

Pointovo místečko v aeroplánu do Evropy připadne Jarvisovi, který své zemi před rokem dopomohl ke zlatu na 4 Nations Face-Off: naskočil celkem třikrát, mimo jiné po boku Bennetta, Cirelliho a Brada Marchanda. Jiné významné mezinárodní akce se do té doby neúčastnil. Jako platný two-way univerzál letos v dresu Caroliny nastřádal 43 bodů (25+18) ve 48 utkáních.

Nominace Kanady na ZOH

Brankáři:
Jordan Binnington (St. Louis), Darcy Kuemper (Los Angeles), Logan Thompson (Washington).

Obránci:
Drew Doughty (Los Angeles), Thomas Harley (Dallas), Cale MakarDevon Toews (oba Colorado), Shea Theodore (Vegas), Colton Parayko (St. Louis), Josh Morrissey (Winnipeg), Travis Sanheim (Philadelphia).

Útočníci:
Sidney Crosby (Pittsburgh), Macklin Celebrini (San José), Brandon Hagel (Tampa Bay), Bo Horvat (NY Islanders), Nathan MacKinnon (Colorado), Connor McDavid (Edmonton), Brad MarchandSam Reinhart, Sam Bennett (všichni Florida), Mitch MarnerMark Stone (oba Vegas), Nick Suzuki (Montréal), Tom Wilson (Washington), Seth Jarvis (Carolina).

