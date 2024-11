Další ztracená sezona? Čekali jsme to lepší, přiznal šéf Ottawy

Tři prohry za sebou, pasivní bilance v kolonce výher a proher a hned v listopadu ztráta nadějí na průlomovou sezonu. Kolikrát už tohle fanoušci Ottawy zažili… Před začátkem ročníku to přitom nevypadalo zle. Zisk brankáře Linuse Ullmarka, najmutí nového trenéra nebo další zkušenosti vznikajícího jádra. Senátoři plánovali, že budou bojovat o místo v play-off.

Těmto nadějím nepomohla listopadová krize, kdy tým prohrál šest z posledních devíti zápasů. Generální manažer a prezident hokejových operací Steve Staios se ve středu sešel s médii, aby čelil nepříjemným otázkám.

„Vůbec si nemyslím, že by situace týmu byla zoufalá,“ řekl Staios. „Myslím, že jsme občas hráli velmi dobře, a to i po dlouhé úseky v zápasech. Co nám chybí, je to vyspělost, jsou to zkušenosti? Ať už je to cokoli, musíme přijít na to, jak se můžeme zlepšit.“

Nedávné výkony Ullmarka vzbuzují také obavy, neboť švédský brankář pustil ve vzájemných vystoupeních pět gólů Edmontonu Oilers i Philadelphii Flyers.

Jednatřicetiletý Ullmark byl v létě přiveden výměnou z Bostonu a před začátkem sezony s ním byla prodloužena smlouva o čtyři roky na 33 milionů dolarů. Staios připustil, že se brankář v poslední době trápí, ale znovu potvrdil svou víru v držitele Vezina Trophy z roku 2023.

„Jeho kariéra dokazuje, že to dokáže otočit,“ řekl. „Je to kvalitní brankář, má za sebou dlouhou kariéru. V sezoně jsou chvíle, kdy hráč nehraje nejlépe. Když jste brankář, ještě se to znásobí, ale my plně věříme, že se Linus dostane zpět do plné formy. Hodně se toho na něj naložilo. Výměna, nová smlouva, emotivní zápas v Bostonu. S Linusem jsem o tom nemluvil, ale on se s tím vyrovná.“

K Ullmarkovi se v jeho první sezóně u Sens připojil hlavní trenér Travis Green. Třiapadesátiletý šéf střídačky byl najat v květnu poté, co v minulé sezóně dočasně vystřídal Lindyho Ruffa v New Jersey Devils.

Staios připustil, že s najímáním nových lidí do čela týmu přicházejí porodní bolesti, ale zároveň se pozitivně vyjádřil k tomu, jak se Green vypořádal s obrannou složkou.

„Když se dává dohromady nový kádr, nastávají v trenérské práci určité fáze. Co mě těší, je, že jsme kladli důraz a plníme jednu z nejdůležitějších oblastí, a to defenzivní stránku, která tu loni nebyla,“ dodal. „Vytvořili jsme si identitu. V zápasech, které jsme odehráli dobře, jsme si vytvořili identitu rychlého, pracovitého a tvrdého týmu. To je dobrý začátek.“

Nehledě na identitu a obrannou zdatnost jsou Senators prostě a jednoduše zase u dna tabulky.

„Co se tohoto týče, jsme pod úrovní, kterou jsem očekával,“ přiznal Staios. „Když se podíváte na základní čísla, měli bychom být lepším týmem. Hráli jsme o něco lépe, než je naše bilance.“

