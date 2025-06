Dám do toho srdce! slibuje Mrtka a těší se na Dahlina. GM Buffala: Vzácný balíček

Dočkal se ještě v elitní desítce. Jako druhý obránce a jako desátý Čech ve 21. století. Z Radima Mrtky je od pátečního večera jedna z TOP nadějí Buffala. „Je to sen být draftován, obzvlášť tak vysoko,“ hlásil po draftu do NHL před zámořskými reportéry v Los Angeles. Na pódium ho předtím zavolali členové ikonické buffalské skupiny The Goo Goo Dolls.

„Je to zkrátka úžasný pocit. Jsem nadšený, že se stěhuji do nového města, nového týmu,“ pokračoval čahoun, který do Peacock Theatre dorazil společně se svými rodiči a bratrem: „Je to neuvěřitelné. Jsou na mě určitě pyšní, šťastní a musím jim poděkovat, protože mě během těch let hodně podporovali a bez nich bych to nedokázal.“

Hlavní české želízko v ohni řadily nejoptimističtější prognózy až k pátému výběru, reálněji se ovšem jevilo umístění někde kolem desáté příčky. A když se Seattle – s Mrtkou často spojovaný – rozhodl na osmé pozici jít jiným směrem, tak zmáčkli spoušť v draft roomu Sabres.

„Myslím, že je to docela vzácný balíček – obránce vysoký 198 cm, pravák, co hraje dobrý, obousměrný hokej a umí to s pukem. Dobře se pohybuje, hraje tvrdě. Opravdu, opravdu dobrý kluk,“ vysvětlil pohnutky Buffala generální manažer Kevyn Adams. „Z mých zkušeností v roli generálního manažera vím, že je extrémně náročné získat takové hráče, pokud si je nedraftujete. Když je někdo takový k dispozici, tak je to ta správná volba.“

Mrtka si u Adamse udělal očko už loni v létě na prestižním Hlinka Gretzky Cupu. Od té doby vedení 18letého zadáka bedlivě monitorovalo a po listopadovém přesunu z Třince za oceán do juniorské WHL ho přesvědčil svým progresem v barvách Seattle Thunderbirds.

„Přejít z české ligy, kde nemáte na ledě tolik času jako mladý kluk, a najednou hrát juniorku v Western Hockey League, to je velká životní změna,“ ocenil Adams. Mrtka se ale popasoval s komunikačními problémy (musel vypilovat angličtinu), stejně tak rychlostí, tvrdostí a intenzitou soutěže.

„Nejvíc mi pomohla důvěra, kterou jsem měl od trenéra. Hrál jsem hodně minut a snažil jsem se udělat pro tým i pro trenéry všechno,“ sesumíroval svůj vývoj v Seattlu sám odchovanec Havlíčkova Brodu. Ve 49 utkáních se odvděčil celkovými 38 body (3+35).

Další krůčky vstříc NHL už podnikne v systému Sabres. Když dostal při pohovorech před draftem otázku, podle koho by rád modeloval svou hru, vypálil jméno Victora Hedmana. A taky Rasmuse Dahlina – současného kapitána Buffala.

„Pro tým bych dal všechno, aby dosáhl slávy. Jsem obousměrný hráč, který se snaží být všude.“

„Snažím se k němu vzhlížet a hrát jako on, takže bude skvělé se od něj učit. Líbí se mi jeho klid a oboustranná hra, že je schopen pro tým udělat všechno. Myslím tím, že je prostě strašně dobrý,“ rozplýval se Mrtka. S adaptací v organizaci mu píchne český parťák Jiří Kulich: „Osobně se neznáme, ale slyšel jsem o něm jen dobré věci.“

Ve městě, které si v minulosti podmanil legendární Dominik Hašek, věří, že z Mrtky vyroste pilíř zadní linie Sabres. „Dám do toho celé své srdce,“ vzkazuje #9 letošní dražby talentů. „Pro tým bych dal všechno, aby dosáhl slávy. Jsem obousměrný hráč, který se snaží být všude, pomáhat týmu, jak jen to jde.“

