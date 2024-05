Dan Bylsma je zpátky v NHL! Trenér Coachella Valley, farmy Seattlu, v je připraven stát se hlavním trenérem Kraken. Tahle informace proběhla kanadskými médii včetně TSN a Sportsnet.

Klub informaci ještě nepotvrdil, ale oznámil, že má v úterý učinit zvláštní oznámení za účasti majitelky Samanthy Hollowayové a generálního manažera Rona Francise.

Až doposud tým vedl Dave Hakstol, nicméně organizace přerušila spolupráci s ním poté, co letos nepostoupil do play off, navíc se objevovaly spekulace o tom, že už vůbec nevyhovoval hráčům.

Bylsma ve své druhé sezoně v klubu dovedl tým Firebirds v AHL až do finále Západní konference, přičemž série Firebirds proti Milwaukee Admirals začíná koncem tohoto týdne.

Práce u Kraken bude pak znamenat Bylsmovo třetí působení v roli hlavního trenéra v NHL.

Bylsma získal Stanley Cup s Pittsburghem Penguins v roce 2009 poté, co se ujal funkce hlavního trenéra 25 zápasů před koncem základní části. U Penguins zůstal až do roku 2014, každý rok se probojoval do play off a v roce 2011 získal cenu Jacka Adamse pro trenéra roku.

Bylsma poté dvě sezony v letech 2016-18 trénoval Buffalo Sabres, s nimi se ale do vyřazovacích bojů nedostal.

V základní části však za kariéru nasbíral úctyhodnou bilanci 320 výher, 190 porážek a 55 proher po nájezdech/prodloužení.

Share on Google+