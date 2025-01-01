NHL.cz na Facebooku

NHL

Daň za obětavost? Už se nejspíš nikdy nebudu cítit 100 % fit, říká Barzal

11. září 19:42

Tomáš Zatloukal

Že by ho měla trápit distanc, která ho dělí od účasti na olympijských hrách? Nepozvali ho do orientačního kempu, Kanada věří jiným koním. Jako ovšem uvádí zámořský web The Score, Matthew Barzal má jiné starosti. Smiřuje se s tím, že mu patrně dlouhodobě zůstanou následky po osudném zblokovaní střely ze sezony 2024/25.

Barzal?

Znamenitý tvůrce hry, mistr přihrávky.

Ale také hráč, co v minulém ročníku stihl jen 30 zápasů.

Zkraje února totiž dostal pukem do kolenní čéšky. A tu ránu cítí dodnes. "Když utrpíte zranění jako je to moje, možná už se nikdy nebudete cítit stoprocentně fit," říká jeden z tahounů newyorských Islanders.

Svou pozornost místo na vrcholnou akci upíná na základní věci.

"Začal jsem přemýšlet trochu jinak. Cílím jednoduše na to stát se tím nejlepším hráčem, jakým můžu být," povídá jeden z předních nahrávačů své generace.

"V hlavě jsem se dostal do bodu, že už mi na těch zdravotních trablech nezáleží. Oprostil jsem se od toho. A naplno se soustředím na to, abych ve zbylých šesti letech svého kontraktu hrál, jak nejlépe dovedu," dodává.

Cítí, že ho koleno limituje. Ale snaží si to nepřipouštět.

Pro Ostrovany bude klíčové, aby dozvuky zranění citelně nesrážely Barzalovu výkonnost. Obzvlášť po březnovém odchodu Brocka Nelsona. Kvalitou patří méně věhlasný z newyorských klubů spíše do podprůměru.

Barzal na půl plynu? To by byla rána z milosti pro klubové ambice.

Užij si zábavu a radost ze hry u Fortuny

Share on Google+

Aktuálně z nhl.cz

Preview: Florida bude zase patřit mezi favority. Získá zlatý hattrick?

11. září 17:56

Florida to zase zkusí s levnými zbraněmi. Už si je pozvala na kemp

11. září 13:00

Šok v Minnesotě. Kaprizov prý odmítl novou smlouvu, ta měla rekordní parametry

11. září 11:00

Rambo Pettersson. Švéd údajně nabral kila svalů a vyhlíží novou sezónu

11. září 9:00

nhl.cz doporučuje

Sweeney k vyhlídkám Bruins: Starého kápa jsme se zbavili, nového zatím nemáme

10. září 12:00

Preview: Detroit chce konečně projít do play-off. Posílil Yzerman dostatečně?

9. září 17:10

Preview: Carolina oživila kádr. Přinese to úspěch v play-off?

5. září 17:40

RETRO: Jak Kanada propadla v Bitvě století, i když vlastně nešlo o Kanadu

25. srpna 8:00

NHL.cz

Projekty

Organizace

RSS | Kontakt | Všeobecné obchodní podmínky a pravidla | Cookies | Nastavení soukromí | Reklama - Provozovatel BPA sport marketing a.s. ve spolupráci s eSports, s.r.o.

ISSN 1214-5718 | dotazy na redakci: redakce@nhl.cz, obchod/reklama: obchod@hokej.cz, technický provoz: webmaster@hokej.cz

© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmů NHL, jakožto další vlastnické materiály včetně log konferencí a obrázků Stanley Cupu jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L.P. a příslušných týmů. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena.