Dánský odpor zlomen: Češi se nadřeli, přestřelka ve druhé třetině

17. února 19:22Dominik Dubovči
(MILÁN, od našeho zpravodaje) Jestli někdo očekával s Dány hladké vítězství, musel být zklamaný – Seveřané dostáli své pověsti a trápili Česko až do třetí třetiny. Národní tým sice bojoval naplno a vytvořil si řadu šancí, několikrát ale fauloval a duel rozhodl hlavně díky efektivitě v zakončení.
Klíčové předkolo olympijského turnaje začalo opatrně z obou stran. Jako první si vytvořila tlak čtvrtá formace, Tomášek objel branku a vybídl Fleka, který zakončoval z otočky.
Češi pak vzadu ustáli pár nebezpečenějších nahození Dánů i oslabení po faulu Rutty, kdy z kruhu do Dostálova ramene mířil Blichfield. Roman Červenka o pár střídání nabil Pastrňákovi na ránu z první, puk ale vyletěl jen do betonu dánského brankáře.
Ve 24. minutě zaváhal při rozehrávce Gudas, ale napadající Dán toho nevyužil. Naopak na druhé straně měl pak velkou příležitost Palát, kterého na brankovišti našel Kaše – jenže Andersen se stihl rychle přesunout.
Pastrňákova rána na přesilovce poté mířila jen do břicha dánské opory. Nervózní duel tak ze stejného místa ozdobil gólem až Martin Nečas, jeho smrtící volej se zastavil až v horním koutu branky – 1:0.
Velkou šanci po křižné přihrávce pak měl Setkov, ale Dostál byl v pozoru a zasáhl. Vedení ovšem Česku vydrželo jen tři a půl minuty. Volný puk u mantinelu hrál Kempný, bez pomoci jeho spoluhráčů ale vznikla situace dvou na jednoho, kterou využil True – 1:1.
Naštěstí pro Česko se povedlo hned o střídání později reagovat. Útok na pravém kruhu podpořil Rutta, který si všiml skvělého postavení Kämpfa na brankovišti a střílenou přihrávkou se postaral o gól – 2:1.
A brzy šly ruce nad hlavu znovu, když Červenka dojel volný puk, který pověsil do víka jak nejlépe mohl – 3:1! Podobnou šanci měl krátce poté i Nečas, jen z pravé strany (a jeho pokus už si Andersen pohlídal).
Jenže krásný věšák předvedl v přesilovce v závěru druhé třetiny Nick Olesen, který se pootočil na brankovišti a překvapil Dostála – 2:3. Klidně mohlo být i vyrovnáno, gól měl na hokejce Bjorkstrand, povedený forhendový blafák ze samostatného úniku ale v rychlosti nedotáhl.
Po přestávce byli v šancích opět Nečas s Pastrňákem, Andersen ale držel naděje Dánů. Nadějné přečíslení si pak vypracoval druhý český útok, Rulíkovi svěřenci mezitím ustáli dvě oslabení. A vydrželi i závěrečnou hru Dánska bez brankáře, i když před Dostálem puk několikrát nebezpečně poskakoval.
ČESKO – DÁNSKO 3:2 (0:0, 3:2, 0:0)
Branky a nahrávky: 26. Nečas (Hronek, Červenka), 31. Kämpf (Rutta, Nečas), 32. Červenka (Pastrňák) – 30. True (Blichfield), 38. Olesen (Mølgaard, Blichfield).
Rozhodčí: O'Rourke (CAN), Rehman (USA) – Briganti (USA), Davis (USA).
Vyloučení: 4:2.
Využití: 1:1.
Střely na branku: 31:26.
Diváci: 10 364.
Česko: Dostál – Hronek, Šimek, Gudas, Kempný, Rutta, Špaček, Ticháček – Nečas, Kämpf, Chlapík – Pastrňák, Sedlák, Červenka – Kaše, Hertl, Palát – Stránský, Tomášek, Flek. Trenér: Radim Rulík.
Dánsko: Andersen – Lassen, Jensen Aabo, Setkov, Nicholas Jensen, Bruggisser, O. Lauridsen, A. Koch – Ehlers, Russell, Bjorkstrand – Nicklas Jensen, Eller, Poulsen – Aagaard, Mølgaard, Olesen – Wejse, True, Blichfeld. Trenér: Mikael Gath.
12:10 Slovensko – Německo (Santa Giulia)
16:40 Kanada – Česko (Santa Giulia)
18:10 Finsko – Švýcarsko (Milano Rho)
21:10 USA – Švédsko/Lotyšsko (Santa Giulia)
Pátek 20. února:
16:40 1. semifinále (Santa Giulia)
21:10 2. semifinále (Santa Giulia)
Sobota 21. února:
20:40 Utkání o 3. místo (Santa Giulia)
Neděle 22. února:
14:10 Finále (Santa Giulia)
