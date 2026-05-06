Dárek pro Toronto! Maple Leafs vyhráli draftovou loterii a budou vybírat jako první

6. května 6:14Radim Sochor
Toronto Maple Leafs dostali hned na začátku nové éry vedení obrovský dárek. Klub vyhrál draftovou loterii NHL a v letošním vstupním draftu bude vybírat z prvního místa.
Pro nového generálního manažera Johna Chayku a legendárního Matse Sundina, který byl jmenován seniorním poradcem hokejových operací, jde o zásadní moment. Oba byli do svých funkcí uvedeni teprve v neděli, o dva dny později už řeší rozhodnutí, které může ovlivnit budoucnost celé organizace.
„Potřebujete trochu štěstí a dnes jsme ho měli,“ řekl Chayka. „Když získáte první výběr, je to obrovská příležitost. Je to velmi dobrý draft se spoustou kvalitních hráčů a je čest vybírat jako první.“
Toronto tak bude mít první pick poprvé od roku 2016, kdy si vybralo Austona Matthewse. Právě budoucnost současného kapitána je jedním z hlavních témat po sezoně, ve které Maple Leafs poprvé během Matthewsovy kariéry nepostoupili do play-off.
Největšími favority na první místo jsou Gavin McKenna a Ivar Stenberg. McKenna, útočník Penn State z Whitehorse v Yukonu, nasbíral v NCAA 51 bodů ve 35 zápasech. Švédský křídelník Ivar Stenberg zaznamenal 33 bodů ve 43 utkáních za Frölundu v SHL a pomohl Švédsku ke zlatu na juniorském šampionátu.
Druhou volbu získali San Jose Sharks, třetí budou vybírat Vancouver Canucks. Právě Vancouver měl po posledním místě v NHL nejvyšší šanci na první pick, ale nakonec se propadl na třetí pozici. Draft NHL 2026 se uskuteční 26. a 27. června.
