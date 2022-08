David Kämpf v souhvězdí Maple Leafs

Soupiska Toronta září hvězdnými forvardy. Jakkoliv jsou však Auston Mathews, Mitch Marner a spol. nebezpeční při útočných výpadech, svojí rolí v týmu se jim vyrovnává David Kämpf - hráč, který se v uplynulé sezóně zařadil mezi nejlepší bránící útočníky v lize.

Po čtyřech letech strávených v organizaci Chicaga Blackhawks, kde jeho kariéra v NHL začala povadat, podepsal dvouletý kontrakt s Torontem v hodnotě 3 milionů dolarů. Navzdory jisté skepsi, kterou tento podpis vyvolal, GM Kyle Dubas nemá důvod litovat jediného centu, ke kterému se tehdy na konci loňského července uvolil.

Naopak.

Kämpf v modrobílém dresu s javorovým listem na hrudi zastával tu nejšpinavější práci s bravurou. Trenér Sheldon Keefe na něj pravidelně ukazoval jako na prvního, když jeho mužstvo hrálo v početním znevýhodnění, potřebovalo ubránit těsné vedení nebo vyhrát důležité vhazování. Při všech těchto činnostech se náramně osvědčil.

Podle statistického serveru Evolving Hockey patřil bývalý chomutovský Pirát mezi vůbec nejlepší útočníky ligy při hře v oslabení. Se čtyřmi body zaznamenanými při této herní situaci se umístil na třetím místě. Dva z těchto bodů byly přitom góly.

Bronzový medailista z letošního mistrovství světa však obstál i při hře s rovnoměrným počtem hráčů na ledě. Celkem si připsal 26 bodů za 11 branek a 15 asistencí. Navzdory tomu, že nezřídka nastupoval proti nejlepším formacím soupeře, do tabulky pravdy zapsal 12 kladných bodíků.

Mitch Marner, který s Kämpfem v páru hrál nejčastěji oslabení, na jeho adresu nešetřil chválou: “Hrát s Davidem je neskutečná zábava. Je chytrý. Vždycky je tam, kde má být. A při vhazováních bojuje jako býk.”

Právě vhazování bylo velmi silnou stránkou sedmadvacetiletého útočníka. S úspěšností 52,9% se zařadil mezi pětadvacítku nejlepších hráčů, kteří podstoupili více než tisíc vhazování (mimochodem s platem 1,5 milionu byl druhým nejlevnějším aktérem).

A co víc, při vhazováních v oslabení byl v celé lize lepší pouze Colton Sissons z Nashvillu. O důležitém efektu této činnosti, zvláště v takovýchto herních situacích, přitom není sporu.

Třetí formace Javorových listů Kämpf - Ilja Michejev - Pierre Engvall patřila v sezóně 2021-22 vůbec k nejlepším při přechodu z obranného do útočného pásma. Kämpfova lajna byla také na výši v hodnocení očekávaných gólů. A to nutno opět zdůraznit, že nastupovali zejména proti elitním protihráčům.

Možná i to sehrálo roli, proč Dubas v létě podepsal Järnkroka. Dobře si totiž uvědomuje důležitosti kontroly puku při přechodu do útoku a touto vlastností disponující Järnkrok by měl v sestavě nahradit Michejeva.

Po ročníku, kdy v Chicagu vstřelil jediný gól a mnozí pochybovali o jeho přínosu pro tým, se David Kämpf stal loni jedním z největších překvapení. Jedním z nejhvězdnějších defenzivních forvardů NHL.

Share on Google+