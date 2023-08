David Krejčí oficiálně končí v NHL. Bostone, díky, vzkazuje

Spekulace se potvrdily, po Patriceovi Bergeronovi končí i druhá ofenzivní ikona Bostonu. David Krejčí už v NHL nebude pokračovat, oficiálně se rozloučil skrz dopis publikovaný na webových stránkách Bruins.

Krejčí je jedním z nejvýraznějších hokejistů české historie a v posledních sezonách se stal ikonou a legendou Bostonu.

Po celou dobu kariéry pravidelně produkoval, a to i v momentech, kdy na tom nejvíce záleželo. Čtyřikrát překonal hranici dvaceti branek a možná ještě působivější bylo, že pětkrát zaznamenal 46 a více asistencí.

Když se to všechno sečte, v 1 032 zápasech základní části nasbíral 231 gólů a 555 asistencí, což představuje 786 bodů. Dvakrát dokonce vyhrál bodování v play off, jednou získal Stanley Cup.

„Po patnácti sezónách v NHL jsem se rozhodl ukončit kariéru v nejlepší lize světa,“ loučil se Krejčí.

A pokračoval: „Rád bych touto cestou poděkoval Camu Neelymu a Donu Sweeneymu za to, že mi umožnili dát si na čas s mým rozhodnutím a oznámením. Chtěl bych také poděkovat rodině Jacobsových a celé organizaci Bruins za to, že ve mne znovu a znovu věřili a dali mi příležitost být tolik let součástí této úžasné rodiny.

Když jsem byl v roce 2004 draftován, netušil jsem, že budu pracovat s tak neuvěřitelnými a cílevědomými lidmi, kteří nás dovedou do tří finále Stanley Cupu a v roce 2011 vyhrají pohár.“

Nezapomněl také na svou rodinu, která byla po celou dobu jeho skvělé kariéry opěrným bodem.

„Mámě a tátovi – děkuji, že mi umožnili plnit si sen. Jako otec si teď uvědomuji, jak těžké muselo být poslat své dítě na jiný kontinent bez znalosti angličtiny. Bez vaší podpory by můj sen o NHL byl stále jen snem, a ne skutečností.

Mému bratrovi Zdeňkovi – jako děti jsme snili o tom samém, ale jen jeden z nás měl to štěstí to zažít. Nikdy sis nestěžoval a nikdy jsi na mě nežárlil – ba naopak. Myslím, že ani nevíš, jak velký vliv jsi měl na mou kariéru, a za to ti ze srdce děkuji.

Mé ženě Naomi a mým dětem Elině a Everettovi – když tohle píšu a slyším, jak si s dětmi hrajete a jste opravdu hluční, jsem šťastný, že to mohu zažít ve skutečnosti, a ne po telefonu, když jsme s týmem na cestách. Pochopili jste všechnu tu dřinu, kterou jsem musel vynaložit, a všechny ty hodiny v létě, abych se připravil na novou sezónu. Vždycky jsi mě vyslechla, když jsem byl na dně, a dodala jsi mi sílu. Teď je čas, abych se snažil být co nejlepším manželem a otcem a podpořil tě v naší další životní kapitole.“

